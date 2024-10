Várhatóan ősz végig lezárul az ún. POS-terminálok telepítése a Volánbusz járművein, így hamarosan a társaság valamennyi helyközi járatán fizethetünk – az eddigi fizetési lehetőségek mellett – bankkártyával vagy okoseszközökkel, így természetesen Szabolcs-Szatmár-Beregben is. Az autóbuszok háromnegyedén már most elérhető ez a lehetőség: a fedélzeten sincs feltétlenül szükség készpénzre, hiszen egyetlen érintéssel vásárolhatunk menetjegyet vagy bérletet. A Volánbusz nyár elején kezdte meg a készpénzmentes fizetés kiterjesztését valamennyi helyközi járatára. Június vége óta több mint 4 ezer autóbuszt szereltek fel terminállal, és országszerte 15 szerelőcsapat dolgozik folyamatosan azon, hogy ősz végéig mind az 5330 darab, helyközi közszolgáltatást ellátó buszon elérhetővé váljon az elektronikus jegy- és bérletváltás. A terminálok természetesen nemcsak a bankkártya, hanem a fizetésre alkalmas applikációval rendelkező okoseszközök (telefon, okosóra) használatát is lehetővé teszik – tájékoztatta lapunkat a Volánbusz Zrt. kommunikációs igazgatósága.