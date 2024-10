A nyíregyházi Krúdy Art Mozi szerdai programja

16 óra: Exhibition on Screen: Cézanne - Egy élet portréi, angol dokumentumfilm

Közismert, hogy Cézanne művészete nagy hatással volt a XX. századi modern festészetre, főleg a posztimpresszionisták, a feuve-ok és a kubisták látásmódjára, de hogy ebben milyen szerepe volt konkrétan a portréinak, az nem tisztázott. Mindeddig ugyanis a tájképek és csendéletek mellett kevés figyelem esett Cézanne portréfestészetére. Pedig a modern művészet előfutára mintegy kétszáz portrét festett pályája során, köztük huszonhat önarcképet, s további harmincat feleségéről, Hortense Fiquet-ről. Ezekből ötven szerepelt abban a válogatásban, amely alapján filmünk készült. A tárlat 2017 nyarán nyílt a párizsi Musée d’Orsay-ban, majd az ősz folyamán Londonban, a National Portrait Galleryben mutatták be, 2018 első felében pedig Washingtonban. Olyan különleges műveket ismerhetünk meg közelebbről a válogatásban, mint a Keménykalapos önarckép, a Vörösmellényes fiú, vagy a Madame Cézanne sárga karosszékben, amelyek a világ különböző gyűjteményeiből érkeztek a kiállításra. A tárlat kronologikusan követi a művész stílusában bekövetkezett változásokat, bemutatja ugyanazon téma változatait, és Cézanne koncepcióját a modell személyiségének kifejezésére. A filmben a múzeumok szakértői is megszólalnak, csakúgy, mint levelein keresztül maga a művész, akinek élete helyszíneire is elkalauzol bennünket Phil Grabsky alkotása.

„Mi, producerek egy nagy kiállításra vártunk, mely elég ambiciózusnak, átfogónak, átgondoltnak tűnt ahhoz, hogy mi is foglalkozzunk vele. Amikor a londoni National Portrait Gallery igazgatója bejelentette, hogy kiállítást rendeznek – a párizsi Musée d’Orsay-val és a washingtoni Nemzeti Művészeti Galériával együtt -, tudtam, hogy eljött a pillanat. (…) Szeretek életrajzokat készíteni, így egy portrékon alapuló Cézanne kiállítás ideális volt, bár kicsit szokatlan tematikájú. smereteink szerint csak Rembrandtnak készült több önarcképe Cézanne-nál. A tárlaton azokat látatjuk, akik a festőzseni életét megtöltötték. Több mint háromtucatnyi önarckép közül válogattunk. (…)” /Phil Grabsky/

17.30: Barátom, a pingvin, brazil-amerikai családi vígjáték

A Barátom, a pingvint egy epikus igaz történet ihlette. Joao, a halász egy nap egy olajszennyezéstől szenvedő pingvinre talál a tengerparton, akire segítség nélkül a biztos halál vár. A férfi megtisztítja a pingvint, majd a megerősödött kisállatot útnak engedi. A pingvin viszont a megmentőjével marad, s a hónapok alatt különös barátság alakul ki közöttük. A kis madár aztán egy nap eltűnik, ám a csoda ezzel nem ér véget: a pingvin évről évre visszatér a halászhoz. Még a hatalmas óceán sem tudja elválasztani a barátokat, ezzel felejthetetlen élménnyel gazdagítva a nézőt is.

19.15: Lepattanó, magyar vígjáték

Kálmánnak (Scherer Péter) a gombfoci nem gyerekjáték, hanem egy véresen komoly sportág. Csapatával épp az Európa-bajnokságra készül. Megszállottak ők, a gombfoci szent őrültjei, a „pöci-foci” aranyujjú titánjai. Komoly esélyük is lenne a kijutásra, ám a selejtező hajrájában pénzügyi okokból kizárják őket. Mindannyiuk élete válságba jut, hiszen elvesztik azt, ami a legértékesebb volt az életükben. Nem várt megoldás érkezik azonban, amikor egy milliárdos (Patrick Duffy) tévedésből 100 millió forintot utal a számlájukra. Bár tudják, hogy a pénz nem őket illeti, túl nagy a kísértés, hiszen így esélyük nyílik kijutni az EB-re… A Lepattanó érzelmes sportvígjáték az esendőségről, a szeretetről, a kitartásról, és tisztelgés a sokunk által kedvelt fantasztikus magyar játék, a gombfoci előtt.