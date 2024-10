Garázst bérelni Nyíregyházán, lehetőleg az otthonunkhoz közel, nem egyszerű feladat, s ha sikerül is, nem olcsó mulatság, így marad a csillagos ég, ami alatt pihen az autó. Beköszöntött az ősz, hamarosan megérkezik a hideg, téli időjárás, ilyenkor a tulajdonosok keresik annak a lehetőségét – akár cégek is –, hogy valahogy mégis csak tető kerüljön a szeretett járgányuk felé. Nem véletlen, hogy egyre több sátorgarázst látni a város több pontján, évente 220-250 igény érkezik a a városüzemeltetési társasághoz.

Hat hónap védelem

– Az a városlakó, aki közterületen sátorgarázst szeretne felállítani, kérelemmel kell fordulnia a NYÍRVV Nonprofit Kft.-hez – tájékoztatta lapunkat Barca Balázsné, a társaság parkolási csoportjának vezetője. A szükséges kérelmet a NYÍRVV Nonprofit Kft. honlapjáról lehet letölteni. Sokan már nyár elején gondolnak az őszre, s már augusztusban benyújtják a kérelmet, az idén eddig 170-en kötötték meg a céggel a szerződést, amely október 15-étől április 15-ég engedélyezi a garázs felállítását és használatát.

– Elsősorban a lakótelepeken népszerű ez a megoldás, az Örökösföldön, a Jósavárosban és az Érkerben látni a legtöbb autót védő sátorponyvát, amit minden esetben a tulajdonosnak kell beszereznie. További kitétel, hogy sátorgarázs elhelyezésére csak kiépített, merőleges kialakítású, nem fizető parkolóban van lehetőség és ez havonta 5000 forintjába kerül a kérelmezőnek – tette hozzá a csoportvezető, aki megjegyezte: örömmel fogadták a városlakók, amikor megszűnt a korlátozás, így már nincs limitálva a felállítható sátorgarázsok száma.

Az igénylésnek nincs határideje, így október 15. és április 15. között bármikor beadható a kérelem, megtörténhet, hogy valaki csak februárban dönt úgy, a hátralévő hónapokra csak szeretne sátorgarázst felállítani.

Szám kell a garázsra

Van szabály, amit azonban be kell tartani. A ponyva nem zavarhatja a közlekedést, nem lehet balesetveszélyes és nem akadályozhatja a kilátást. Annak aki azt gondolja, hogy két engedélyezett garázs között, csendesen megbújhat az övé is, nem köt szerződést, már most szólunk, ne tegye.