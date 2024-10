Kétfordulós páros csónakos pergetőversenyt rendez a Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetsége most az ősszel e módszer hívei számára. Az első forduló október 27-én lesz a tiszalöki Kenyérgyári-holtágon. Az érdeklődők Vass István Miklósnál, a verseny szakbizottság elnökénél nevezhetnek október 24-én 12 óráig a +36-70/209-8687-es telefonszámon. Mivel a versenyen részt vevő csapatok száma korlátozott, csak az első 15 nevezést tudják elfogadni mind a két fordulóra. Eddig 10 csapat nevezett, így már csak további öt csapat nevezését tudják elfogadni a szervezők. A versenybe a következő halfajok számítanak: sügér 10 cm, kősüllő 20 cm, fogas süllő – csuka – balin 30 cm. Ha szürke/folyami harcsa akadna horogra, az nem számít bele a versenybe. A végeredményt a kifogott halak teljes hosszát centiméterben összeadva kapják meg a szervezők. Horgászni csak műcsalival, kézben tartott bottal lehetséges, rögzített csónakból. A csapatok a kijelölt pályán szabadon mozoghatnak, azonban a csónakok 25 méteren belül nem közelíthetik meg egymást. Fontos tudni, hogy az elektromos csónakmotor használata megengedett, azonban robbanómotort és halradart használni tilos. A nevezési díj tartalmazza az ebédet is.

A verseny résztvevői október 27-én 6 órától gyülekeznek, a csónakokat vízre bocsájtják, sólyázzák, a verseny 8 órától 14 óráig tart. Az ebéd és az eredményhirdetés a tervek szerint 14.30 órakor kezdődik. Díjat kap az első három helyezett csapat, valamint különdíjat kap a legnagyobb halat megfogó versenyző is.

A második fordulót november 17-én az apagyi Kenderáztató-horgásztavon rendezik meg.