Ahogy arról korábban beszámoltunk, a napokban főzőklubot szervezett a Nyír-Diabet Egyesület az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekeknek. A résztvevők igazi őszi ínyencségeket varázsoltak az asztalokra, emellett pedig egy kis tudásgyarapításra is jutott idő: a jelenlévők a ketonmérésről is beszélgettek. Annak sem kell aggódni, aki most lemaradt a főzőklubról, hiszen az egyesület a jövő hónapban újabb finomságokkal várja az érdeklődőket.