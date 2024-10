Nem mindennapi képet osztott meg lapunkkal Kondorné Varga Tünde: fehérgyarmati olvasónk a Dallas Bobby-ja, Patrick Duffy mellett mosolyog, kezében egy Kelet-Magyarországgal.

Szereti a Túró Rudit is

– Budapesten, az Aréna Pláza mozijában néztem a Lepattanó című magyar filmet. Ez egy érzelmes sportvígjáték a szeretettről, a kitartásról, és tisztelgés a gombfoci előtt. A főszerepben Scherer Pétert láthatjuk, míg a „mecénást” Patrick Duffy alakítja, akit Csankó Zoltán szinkronizált. A premier előtti vetítés után közönségtalálkozó volt a film rendezőjével, Vékes Csabával és Patrick Duffyval, akit a hazai közönség elsősorban a Dallas Bobby-jaként ismer. Nagy rajongója vagyok a kultikus sorozatnak az első vetítés, azaz 1990. december 28-a óta, minden pénteken a tévé előtt ültem – árulta el Tünde, aki azóta többször is végignézte a texasi olajmágnás család, a Ewingok hétköznapjait bemutató szériát.

Kondorné Varga Tünde, Patrick Duffy és a dedikált Kelet-Magyarország

Fotó: Kondorné Varga Tünde archívuma

A Lepattanó amerikai sztárjáról kizárólag kellemes benyomásai vannak.

– Patrick Duffyt egy végtelenül kedves, közvetlen, türelmes embernek ismertem meg, aki azt is elárulta, hogy szereti a Túró Rudit. Nagyon boldog vagyok, hogy 34 év után személyesen is találkozhattam a Dallas jófiújával, életre szóló élmény volt – vallotta be Kondorné Varga Tünde, aki a találkozó a Kelet-Magyarország aktuális számával érkezett. Az újságot természetesen dedikáltatta is kedvencével.