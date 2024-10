Egy év alatt jelentősen csökkentek a használt elektromos autók árai hazánkban – derült ki a hasznaltauto.hu adataiból. Horváth András, a hasznaltauto.hu autópiaci szakértője az InfoRádiónak azt nyilatkozta, az árcsökkenés több millió forintos, így valóban bezuhantak a használt e-autók árai.

Még nem elég hatékonyak az e-autók

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Ennek főként az az oka, hogy mélyrepülésbe kezdett az új elektromos autók eladása, és azok árai is folyamatosan csökkenek. Márpedig, ha egyes modellek újonnan olcsóbbak, a használt darabok árai is mérséklődnek. Erről számolt be lapunknak Papp Ferenc nyíregyházi autókereskedő, a Papp-Car Kft. tulajdonosa is. Mint mondta, a döbbenetes árcsökkenés mindössze egy év alatt ment végbe.



Nem elég hatékonyak az e-autók

– Az e-autók jelenleg nem elég hatékonyak ahhoz, hogy általános felhasználás mellett leváltsák a hagyományos, belső égésű motorral szerelt kocsikat. A fő gond a hatótáv: még a drágább, a gyári adatok szerint 300–500 kilométer megtételére képes villanyautókkal sem tudunk annyit utazni, hogy a többségnek megérje ilyen kocsira váltani. Arról nem is beszélve, hogy már a töltés sem annyival olcsóbb, hogy az árkülönbözet vonzó legyen a vásárlóknak. A töltők átlagárait nézve, annyiba kerül e-autóval 100 kilométert megtenni, mint egy 7 litert fogyasztó hagyományos kocsival, ezért cserébe viszont sokszor mellőznünk kell a kényelmi extrák (a klíma, ülésfűtés, páramentesítő, fűtés) használatát, hogy ne csökkenjen a hatótáv, és eljussunk a következő töltőpontig – mutatott rá az autókereskedő.

Papp Ferenc szerint az e-autók árai még mindig magasak, de korábban még többe kerültek.

– Az új elektromos autók iránti kereslet óriási visszaesését mutatja az is, hogy van olyan felső kategóriás típus, ami tavaly még 40 millió forintba került, most viszont 27,5 millióért elvihető. Ez szinte felfoghatatlan árengedmény, ám sok modell még így sem kell a vevőknek. Azt sem szabad elfelejteni, hogy bár Európa számos országában megfelelő a töltőhálózat, itthon még mindig kevés ilyen állomás van. Az e-autókhoz tartozó applikációk megmutatják, az útvonalunkon hol vannak töltőállomások, de könnyen előfordulhat, hogy az adott ponton többen is várakoznak a töltésre. Ha 5-en vagy 6-an vannak előttünk, és mindenki csak fél órát használja a töltőt, akkor is órákat vesztegelhetünk, mire sikerül „megtankolni” a kocsinkat – tette hozzá Papp Ferenc.