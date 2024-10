A Móricz Zsigmond Olvasókör szervezésében november 4-én 16 órakor kezdődik a köteetbemutató. Az Égbe szaggatott pogácsák című könyv szerzőjével, dr. Lajtos Nórával dr. Bihari Albertné olvasóköri elnök beszélget. Közreműködik Abonyiné Antal Anna ny. könyvtárostanár és a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület énekkara -Antal Krisztina és Ignácz Lászlóné vezényletével.

Dr. Lajtos Nóra Bella István díjas író, költő, irodalomtörténész, kritikus Debrecenben él. A Magyar Írószövetség tagja. Az aktuális tárcagyűjteménye a szerző 11. könyve.

Az Égbe szaggatott pogácsák című rövidpróza-gyűjtemény ötven tárcát kínál az olvasónak többek között életről, halálról , otthonról, családról, ünnepekről, pszichológiáról, filozófiáról szólva.

Ki is valójában dr. Lajtos Nóra?

A ahetedik.com szerint: „író, költő, irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő vagyok. 1977-ben születtem Püspökladányban. Alapfokú tanulmányait Nádudvaron végeztem, majd a püspökladányi Karacs Ferenc Gimnáziumban érettségiztem. A Nyíregyházi Főiskolán szereztem magyar nyelv és irodalom-ének-zene, zongora szakos oklevelet, ezután a Debreceni Egyetemen folytattam tanulmányaimat. 2013-ban doktoráltam kiváló eredménnyel. A Magyar Írószövetség tagja vagyok. Előadásokat tartottam többek között Kolozsváron, Kaposváron, Pécsen, Budapesten a Magyar Művészeti Akadémián.

Ösztöndíjaim, díjaim: NKA-ösztöndíj (2016), Debrecen Kultúrájáért Alapítvány ösztöndíja (2018), a Litera.hu kritikapályázat I. díja, haikupályázat kiemelt díja, és az Év Pedagógus Költője (2018).

Főbb kutatási területem Sánta Ferenc novellisztikája, a 20. századi magyar és erdélyi irodalom története.

Négy kötetet jelent meg: A tiszta beszéd varázsa, Sorsszimfóniák, Példázat és etika - Sánta Ferenc rövidprózája, A Szerzőbe oltott tisztelet jogán. 1997 óta publikálok különböző irodalmi folyóiratokban: a Magyar Naplóban, a Hitelben, a Szabolcs-szatmár-beregi Szemlében, a Pannon Tükörben, az egri Agriában, a nyíregyházi Vörös Postakocsiban, a Forrásban.

Prózai írásaim is nagy sikernek örvendenek: egyik novellám 2016-ban bekerült Az év novellái c. antológiába, majd 2017-ben A századelő novellái c. gyűjteményes kötetbe is”.