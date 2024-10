A káröröm és a gúnyolódás szikrányi jele nélkül idézi fel bennem a múlt hét egyik különös jelenségét a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) válasza egy köztiszteletben álló ember levelére. Dr. Ágoston Sándor főorvos gondolatait lapunk hétfői számában mi is közöltük, hisz sokak érzését, véleményét fogalmazta meg a Nyíregyháza Spartacus–Debreceni VSC labdarúgó-mérkőzést követően. Az MLSZ vizsgálata és döntése nem témája e jegyzetnek, ám a nyíregyházi győzelmet övező szokatlan reakciók és tanulságok miatt érdemes még egyszer visszatérni a történetre.

Furcsa volt olvasni arról, hogy előzetesen a debreceni fanatikusok két meccset kértek a Lokitól, az egyik a Nyíregyháza elleni derbi megnyerését „írta elő”. Az indíték természetesen érthető, de önfeledt szórakozást garantált végkifejlettel a színházban kell keresni, a labdarúgás egy másik játék, ahol a labda gömbölyű, és bármi megtörténhet. Még az is, hogy a Nyíregyháza legyőzi a Debrecent. Az angolok legendája, Gary Lineker is rég megváltoztatta már a ’90-es világbajnokság után szállóigévé vált véleményét, miszerint „a futball egy egyszerű játék, huszonkét férfi kerget egy labdát 90 percig, és a végén a németek nyernek”. Hát nem nyernek mindig. Lehet bármilyen egy csapat múltja, állhat bármilyen nevekből egy keret, a pályát bárki győztesen hagyhatja el. Ebben rejlik a foci legfőbb varázsa. És abban is, amit Sir Alex Ferguson mondott: „A fociban néha fel kell tartanod a kezedet, és be kell vallanod, hogy igen, ők jobbak nálunk.”

A „tirpákok” is pontosan ismerik a Loki klubmúltját, sikereit. Amikor az MTK elleni meccs kezdőrúgása előtt köszöntötték a 15 éve a Bajnokok Ligája csoportkörében szerepelt játékosokat, eszembe jutott egy jelenet. Egy nyíregyházi sörözőben együtt szurkoltunk a Debrecennek, a Fiorentina elleni hazai mérkőzés lefújásakor pedig megtapsoltuk a Lokit. Összekötött minket a magyar foci, a szenzációs Rudolf Geri, ahogy összeköt most a nyírségi srácként indult Dzsudzsák Balázs, még ha Nyíregyházán most ő sem fogadta el a meccs végén a baráti jobbot a házigazdától. Tanulságos a közösségi portálon „A 10-es mez” néven posztoló hozzászólása, örök igazságra emlékeztetve: „[…] a pályán ellenfeleket, és nem ellenségeket látok.”