Az E-misszió Egyesület október 26-án, szombaton madárgyűrűzésre hívja mindazokat, akik kedvelik a természetet és a madarakat, s akik nyugodt kikapcsolódásra vágynak. Az eseményt a nyíregyházi Szelkó-tó mellett rendezik meg. Vajon visszatérnek? Petrilláné Bartha Enikő ornitológus, a Nyírerdő Zrt. Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskolájának vezetője, az E-misszió Egyesület, valamint a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Nyíregyházi Helyi Csoportja hagyományos őszi madarásztáborukban vizsgálják és mutatják be a vonuló és telelésre érkező madárvilágot a Szelkó-tó mellett. – A sok-sok éve rendszeresen megrendezett késő őszi madártalálkán a látogatók a cinegék és rigók számos faja mellett olyan apróságokkal is találkozhatnak, mint a királykák, a fakusz, az ökörszem vagy az őszapó. A sok vonuló faj mellett ekkor már újonnan érkező téli vendégeink, így például süvöltők, fenyőpintyek is láthatók. De került már gyűrű az elmúlt években karvalyra, egerészölyvre, erdei fülesbagolyra, kuvikra is. Mindig kíváncsian várjuk: visszatérnek-e a több évvel ezelőtt itt meggyűrűzött madarak, esetleg – hiszen ilyenre már többször is volt példa – befogunk-e egy távoli országban, sok száz kilométerre meggyűrűzött példányt.

Játékok, előadások

– Az idén egy újdonsággal is bővül az eseményünk: „A mi sokszínű kertünk” program kiállítását tekinthetik meg a táborba látogatók, melyből megtudhatják, mi fán terem az élővilágbarát kert, s ezen belül többek között azt, hogyan segíthetjük a madarakat települési környezetben, saját kertjeink tudatos gondozásával, alakításával. A témához kapcsolódó játékokkal is készülünk, hogy még több élménnyel és szép emlékkel térhessenek haza az érdeklődők. A programot szabadtéren rendezzük, a részvétel ingyenes. A látogatókat, családokat, gyerekeket október 26-án reggel 8-tól várjuk – tájékoztatta lapunkat dr. Szigetvári Csaba, az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület természetvédelmi programfelelőse. Hozzátette: aki komolyabban érdeklődik a madárgyűrűzés iránt, esetleg már rendelkezik némi madarásztábori-szedői gyakorlattal, és nemcsak érdeklődőként, hanem segítőként is részt venne az eseményen, telefonon vagy e-mailben jelentkezzen ([email protected]; +36205123311).