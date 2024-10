Mintha az Amerikába jöttem című film szabolcsi változata elevenedett volna meg csütörtökön. Az ominózus alkotásban az Akeem herceget alakító Eddie Murphy Zamunda koronahercegeként érkezik az Egyesült Államokba, hogy valóra váltsa álmát hűséges barátjával. A Nyíregyházi Egyetemen ünnepélyes keretek között köszöntötték a külföldi hallgatókat (van belőlük szép számmal), köztük volt Mark Kyeremeh is. Nem lehetett nem észrevenni.

Egyetem lett a király második otthona: Mark Kyeremeh

Fotó: Sipeki Péter

Egyetem az erdő mellett

– Ghánából jöttem, szociálpedagógiai szakra járok, és nagyon várom az egyetemi időszakot – mondta az Egyenlítő közeléből érkező, népviseletbe öltözött fiatalember, akinek a zárt helyiségben esernyőt tartott a feje fölé honfitársa. Saját bevallása szerint ő ott király – természetesen nem szentistváni értelemben. Egyike volt annak a hallgatóseregnek, akik 42 országot képviselve mutatkoztak be egyenként angolul.

Bangladesi, csádi, kazah, kenyai, kolumbiai, kongói, laoszi, pakisztáni, perui diák is köszöntötte társait, sőt, São Tomé és Príncipe is reprezentálta magát. Ilyen méretű nemzetközi kavalkád még nem volt a Nyíregyházi Egyetemen. A globalizáció korában minőségi oktatásra törekvő intézmény nem létezhet nemzetköziesítési folyamatok nélkül, a felsőoktatási politikákat egyre inkább jellemzik a nemzetközi kapcsolatok növelésére tett tevékenységek. A felsőoktatási intézmény életében immár hagyomány, hogy a külföldi hallgatókat ünnepélyes keretek között köszöntik – így volt ez ezúttal is. Dr. Hárskuti János, a Nyíregyházi Egyetem elnöke kiváló angolsággal mutatta be mindazt, hogy hova érkeztek és mennyi minden vár az ázsiaiakra, az afrikaiakra, a dél-amerikaiakra, az európaiakra.

– Egyetemünk éve óta törekszik a nemzetközi láthatóságának erősítésére, a külföldi hallgatók számának dinamikus növelésére. A területet fejlesztését az intézmény vezetése stratégiai területként kezeli és minden eszközzel támogatja – jegyezte meg dr. Kovács Zoltán nemzetközi kapcsolatokért és innovációért felelős elnökhelyettes. – A nemzetközi hallgatók jelenléte a campus életét multikulturálissá teszi, egyben kiváló lehetőséget biztosít a magyar hallgatók angol nyelvtudásának fejlesztésére, és gyakorlati alkalmazására, nemzetközi kapcsolati háló kiépítésére, valamint más, távoli kultúrák megismerésére, egyben életre szóló kalandok átélésére és barátságok megkötésére. Az aktuális tanévben 42 országból közel 300 külföldi hallgató kezdte meg tanulmányait az angol nyelvű programokon. Új elemnek számít, hogy megnőtt a magyar jelentkezők érdeklődése is az idegen nyelvű szakok iránt.

Welcome to the University of Nyíregyháza – hirdette az üdvözlő felirat, és láthatóan jó hangulatban, érdeklődve foglaltak helyet a padsorokban a külföldi diákok. Vannak, akik a magyarral, mint idegennyelvvel ismerkednek meg behatóbban, mások pedig az angolnyelvű képzésben mélyednek el.

A kínai Zhaozi Xuan Magyarországon született, ám a nyelvünkkel még hadilábon áll. – Az egyetemi évek alatt szeretném megértetni magam magyarul. Itt tanulnék tovább, itt telepednék le, később szeretném meglátogatni a kínai rokonokat is.

A közép-ázsiai Tadzsikisztán szülötte Umedjon Nurmatov, aki második éve tanul pilótának, és repes az örömtől, hogy Nyíregyházán pallérozódhat.