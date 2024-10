A szeptember az őszi ízek, a sárguló falevelek, az elcsendesedő természet mellett a legtöbb ember számára – legyen az idős vagy fiatal – az iskolakezdést jelenti. Nem volt ez másként nálunk, a Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola 8. a osztályának diákjainál sem. Az idei tanévkezdés azonban különbözött minden korábbitól, hiszen az izgalom, a kíváncsiság, a büszkeség mellett most mindannyian kicsit félve léptük át iskolánk kapuját. Izgatottan, hiszen most már mi vagyunk az iskola legidősebb diákjai, akikre a kicsik is őszinte érdeklődéssel és kíváncsisággal néznek fel. Kicsit félünk is, hiszen végzős tanulókként nagy kihívás elé állít minket a továbbtanulás. S óriási büszkeséggel tölt el, hogy szeretett iskolánk a 2024/2025-ös tanévben ünnepli fennállása 40. évfordulóját. Rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy általános iskolai tanulmányainkat éppen ebben a jubileumi évben fejezhetjük be, s még aktív részesei lehetünk az évfordulóhoz kapcsolódó, a teljes tanéven átívelő programsorozatnak, ezzel is erősítve a „mórások” nagy családját.

Színes programok

Tanáraink most is, mint ahogy azt tőlük már megszoktuk, névadónkhoz, az iskola egykori pedagógusaihoz, dolgozóihoz, diákjaihoz méltó módon, színesebbnél színesebb kulturális és sportprogramokkal készülnek erre a jeles évfordulóra. Készül majd jubileumi újság, s kiállítás iskolánk régi tárgyaiból, emlékeiből. Májusban nagyszabású családi nappal koronázzuk meg a jubileumi rendezvénysorozatot, ahol találkozhatnak egymással az egykori tanárok, s diákok. Természetesen egész tanévünket áthatja a jubileumi év szellemisége. Nagy lelkesedéssel és kedvvel várjuk az előttünk álló évet, mely mindenki számára szép emlék lesz majd.

Pivnyik Eszter 8. a osztályos tanuló