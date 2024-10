Több évre visszanyúló hagyomány, hogy október végén vadásznapot és trófeamustrát rendez a Felső-Tisza-vidéki Vadgazdák Szövetsége Vásárosnaményban. Az idén október 26-án várják a vadászokat és az érdeklődőket Bereg szívébe. A tavalyi évhez hasonlóan az idén is összekötik a vadászok ünnepségét a Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrend ceremóniájával, hiszen a két nagy civil társadalmat összeköti a gasztronómia megbecsülése és tisztelete.



Gazdára talál az életműdíj is

– Az egész napos programsorozat 9.30 órakor felvonulással kezdődik. A felvonulási menetben ott lesz többek között a rendőrség díszőrsége, a Vásárosnaményi Férfikar, a pálinkalovagrend, a borlovagrend, s természetesen a vadászok és a vadászkutyák. A megnyitóünnepséget a Hunor Hotel és Étterem udvarán rendezik meg. Köszönti a vendégeket Filep Sándor, Vásárosnamény polgármestere, ünnepi beszédet mond dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő – tájékoztatta az eseményről szerkesztőségünket Szurovcsák András, a Felső-Tisza-vidéki Vadgazdák Szövetségének elnöke. Az új pálinka ünnepének keretében minősítik az új pálinkát a lovagrend tagjai, átadják az életműdíjat és az idei pálinkaverseny elismeréseit, majd új lovagot avatnak. A Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrend ceremóniája után köszöntőt mond Szurovcsák András, a Felső-Tisza-vidéki Vadgazdák Szövetsége elnöke is, majd a vadásznapot megnyitja Kovács Zoltán államtitkár, a Nimród főszerkesztője. A Vásárosnaményi Férfikar műsorral kedveskedik a jelenlévőknek, majd kitüntetéseket adnak át. Mindezek után jó ebédhez szól a nóta a férfikar előadásában.



Programok két helyszínen

– A megnyitóünnepség után két helyszínen is vár program a vadásznap és a trófeamustra vendégeire. A trófeamustrán egyébként az idén terítékre hozott gímbikák és dámbikák agancsait lehet majd megtekinteni. A kisszínpadon 13 órakor kihirdetik a főzőverseny eredményét, 14 órakor kerekasztal-beszélgetés lesz a vadászati bűncselekményekről, azt követően pedig a dámszarvas-vadgazdálkodásról. A német vizslák versenyének az eredményét is a kisszínpadon hirdetik majd ki. A nagyszínpadon 11 órakor a vadászkutyák gyakorlati munkáját mutatják be, majd bemutatkoznak népdal- és néptánc­csoportok. Koncertet ad a Parlando Acoustic, a sztárvendég Peter Srámek lesz – folytatta a szövetség elnöke. Kiegészítő program is várja az érdeklődőket: lesz kiállítás Bágyi Ferenc természetfotós munkáiból, Csergezán Pál festőművész alkotásaiból, Boros Zoltán festőművész képeiből, valamint a vadászattal kapcsolatos bűncselekményekről is lesz egy önálló tárlat. A programra ellátogatók kóstolhatnak helyi termékeket, megnézhetik a Természet és vadvilág című kiállítást, a képzőművészek tárlatát, valamint megismerkedhetnek a Numen Pálinkafőzdével is.