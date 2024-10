Nem túlzás azt állítani, hogy az utóbbi hetekben, sőt hónapokban Vásárosnamény a vadászat és a vadgazdálkodás fellegvárává vált. Bereg szívében fogadták szeptemberben az Európai Unió országainak fővadászait, október elején pedig a magyar vizslák főversenyének adott otthont a város. Összemérték a napokban a tudásukat a német vizslák is, szombaton pedig a már hagyománynak számító vadásznapot és trófeamustrát rendezte meg a Felső-Tiszavidéki Vadgazdák Szövetsége Vásárosnaményban. Nemcsak a vadászok ünnepelték az őszi gímszarvas és dámszarvas szezont, hanem a Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrend is megünnepelte az új pálinkát. Felvetődhet olvasóinkban, hogyan is kötődnek egymáshoz a vadászok és a pálinka lovagjai. Mindkét tábor számára fontosak a hagyományok, az elődeinktől örökölt értékek megbecsülése és továbbvitele, s a két tábort összeköti a gasztronómia is. A vadászok arról gondoskodnak, hogy finom vadételek kerüljenek az asztalunkra, a lovagok pedig arra törekszenek, hogy minél jobb minőségű aperitív legyen a poharunkban. Tavaly ünnepeltek együtt a vadászok és a lovagok, s ezt a hagyományt folytatni is szeretnék.

Az egész napos műsor várt az érdeklődőkre, a programot a lovagok és a vadászok ceremóniája.Mivel helyhiány miatt most mindenről nem tudunk beszámolni, a későbbiekben még visszatérünk portálunkon a részletekre.

A természet és a környezet védelme

A vendégeket Filep Sándor, Vásárosnamény polgármestere köszöntötte először.

– 2021-ben egy csodálatos eseménynek lehettünk harmadik vidéki helyszínként a házigazdája. Ez nem volt más, mint az Egy a természettel vadászati és természeti világkiállítás. Úgy hiszem, hogy egy olyan szemléletformálás indult el akkor a vadászat irányába a térségünkben is, amely teljesen átalakította a köztudatban és a közhiedelemben lévő képet a vadászatról. Az érdeklődők megtudhatták, hogy a vadászat nem az öldöklésről szól, a vadgazdálkodás egy nagyon komolyan megszervezett, tudatos tevékenység, aminek célja a természet és a környezet védelme. Éppen ezért nagyon fontosnak tartottuk azt is, hogy három évvel ezelőtt nagyon sok gyermek volt itt velünk a határon innen és a határ másik oldaláról. A fiatalok megcsodálhatták azt a rabul ejtő vadászati kiállítást, ami gyakorlatilag a mienk, hiszen Kiss B. Zoltán által megálmodott és megvalósított kiállítás nyitva áll mindenki előtt, és ma is megtekinthető – fogalmazott Vásárosnamény polgármestere, majd így folytatta: