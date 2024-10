Él Nyíregyházán egy férfi, aki sok emberbe beleköt. Rendszerint ok nélkül, ezért akik ismerik, már messzire elkerülik. Két rokonom is mesélte, hogy amikor kocogni járnak, velük is egyfolytában kötekedik. Nemrégiben a Bethlen Gábor utcán jártam, ahol összetalálkoztunk. Már messziről hallottam, hogy ezúttal is gond van a viselkedésével, s velem is elkezdett szemtelenkedni. Én egy kicsit rosszul járok, erre ő is úgy csinált, mint én: azt már megszoktam, hogy a gyerekek utánozzák a járásomat, de egy felnőtt embertől nem fogadom el. Sajnos délután megint összefutottunk, s szóba elegyedett velem. Röviden válaszoltam a kérdéseire, majd igyekeztem a lehető legtávolabb kerülni tőle. Nem mertem megmondani neki, hogy hagyjon békén, mert attól tartok, ha vitázni kezdenék vele, rosszul reagálna. Bevallom, félek egy kicsit az ilyen emberektől.

Sz. I., Nyíregyháza