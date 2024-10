Az élelmezési világnap jó alkalom arra is, hogy megnézzük, milyen ételek kerülnek az asztalunkra. A táplálkozási szokások szerte a világon eltérnek egymástól. Hogy miből, s mit főzünk, nagyban függ a helyi adottságoktól is. A fenntarthatósági szempontok arra sarkallják az embert, hogy tudatosan vásároljon, és a mennyiség felől merjen elmozdulni a minőség irányába az élelmiszerek terén is. Hippokratész nem véletlenül mondta: „Az vagy, amit megeszel.” Ez a végtelenül egyszerűnek tűnő gondolat mindent magába foglal: az élelmiszerek minősége meghatározza egészségi állapotunkat.

Élelmezési világnap: fontos a megfelelő és helyes alapanyagválasztás

Élelmezési világnap: fenntarthatóság és tudatosság

Ha fenntarthatóságról és egészséges élelmiszerekről, alapanyagokról beszélünk, tisztában kell lennünk azzal, hogy ezek nem új keletű dolgok – mondta portálunknak a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Sipkay Barna Technikum szakmai igazgatóhelyettese, Takács Zoltán, aki szerint elég csak nagyszüleink, dédszüleink koráig visszamennünk, és rájövünk, a húsmentes vagy a mostanában egyfajta divatnak is nevezhető vegán étkezés, életmód nem a spanyolviasz feltalálása. Emlékeztetett például a földben megtermett javak közül a káposztára, és az erjesztési folyamat során elkészült savanyú káposztára, ami jó az emésztésnek, ráadásul rengeteg benne a C-vitamin. – Ha vallási szempontból közelítjük meg a dolgot, úgy is fogalmazhatnánk, a böjti időszak megfelel a vegetáriánus életmódnak. De gondoljunk csak a régiónkban kimondottan kedvelt kukoricadarás töltött káposztára, amit szüleink, nagyszüleink előszeretettel készítettek: ezt az ételt nyugodtan nevezhették volna egy vegán finomságnak, csak akkoriban még nem létezett ez a kifejezés. A görögkatolikusok böjti időszakának kedvenc étkei volt azok a különféle gyümölcsökből készült aszalványok, amiket mézzel és főtt búzával kevertek össze. De hogy megint a vármegyénkben maradjunk, ott az alma, amit, ha megmaradt és elfonnyadt, elődeink a spór mellett kiszárítottak, majd feldarabolták, és egy madzagra felfűzve karácsonykor feldíszítették vele a lakást, az ünnepek elmúltával pedig vagy megették, vagy felhasználták valamely ételhez – fogalmazott az igazgatóhelyettes, aki szerint a különböző, újszerűnek gondolt ételkészítési eljárásoknak is meg vannak a régebbi megfelelői.