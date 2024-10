Demény Pál demográfus halálára

Életének 92. évében pénteken Budapesten c Pál György demográfus, közgazdász, a legmagasabb állami elismerés, a Magyar Szent István-rend kitüntetettje, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja – kaptuk a hírt vasárnap a családjától.

1932. december 24-én született Nyíregyházán, ahol édesapja járásbíró volt. Segédmunkásév után jelentkezhetett egyetemre. Budapesten szerzett közgazdászdiplomát, majd a KSH-ban kezdett dolgozni. Az ötvenes években származása miatti mellőzése, hátrányok elszenvedése következtében 1957-ben emigrált. Az angolul, franciául, németül jól beszélő fiatal szakember az Amerikai Egyesült Államokban kezdett új életet. A híres Princeton Egyetemen szerezte PhD fokozatát demográfiai témában, majd egyetemi tanárként dolgozott. 1973-ban az amerikai Népességtudományi Tanács alelnökévé választották, azt követően New Yorkban élt. 1975-ben megalapította a demográfia negyedéves folyóiratát, amelynek 38 évig volt főszerkesztője; jelenleg is a szakma elismert nemzetközi kiadványa. A Világbank, az ENSZ, az Európa Tanács szakértőjeként is dolgozott. Munkahelyén a nyolcvanadik születésnapján búcsúztatták – Nyíregyháza polgármestere levélben köszöntötte –, formálisan azóta nyugdíjas. Két felnőtt gyermeke, öt unokája Amerikában él.

Nem sokkal nyugdíjba vonulása után Budapestre költözött második feleségével, Boga Marianna főorvossal. Az ezredfordulón vette fel a magyar állampolgárságot, amelytől korábban megfosztották. Bekapcsolódott a szakmai közéletbe. Akadémiai székfoglaló előadását Európa népességpolitikai dilemmái a huszonegyedik század kezdetén címmel tartotta. Sokat publikált, szakkönyvei jelentek meg.

Egy nemzetközi szaktekintély, kiváló ember élete zárult le. Demény Pál temetéséről később intézkednek.

