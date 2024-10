Mindenszentekkor és halottak napján szinte az egész ország útra kel, ezrek indulnak útnak, hogy ellátogassanak a temetőkbe, felkeressék elhunyt szeretteik, hozzátartozóik sírját. A méltóság- és kegyeletteljes megemlékezés érdekében óvatosságra és körültekintésre int a rendőrség, mert ebben az időszakban is számolni kell a veszélyekkel, nem biztos, hogy mindig mindenkit a jószándék vezet.

Vigyázzunk értékeinkre a sírkertekben is

Fotó: MW-archív

Legyen minden érték biztonságban

– Természetesen az idén is kiemelt figyelmet fordít a rendőrség az emlékezés nyugalmát veszélyeztető szabálysértések és bűncselekmények megelőzésére, a közbiztonság és a közrend fenntartására – mondta lapunknak dr. Szendrei-Kökényesi Anikó. A vármegyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának helyettes vezetője azoknak, akik távoli sírkertekbe indulnak, azt tanácsolja, hogy az otthonukat elhagyva zárják be az ablakokat, ajtókat, családi házaknál a kerti kapukat is.

– Tegyenek meg mindent az ingatlanuk, értékeit biztonsága érdekében akkor is, ha rövidig ideig lesznek távol, kérjék meg szomszédaikat, ismerőseiket figyeljenek az önök lakására is, így megelőzhetőek a betörések és a besurranások. A temetőbe senki ne vigyen magával nagyobb összegű készpénzt, jelentős értéket, az irataikat és lakáskulcsukat lehetőleg ne tartsák egy helyen, ahogy a bankkártyát és annak PIN kódját sem – sorolta a rendőr alezredes, aki az autóval, kerékpárral közlekedőket arra kéri, válasszanak kijelölt, őrzött és kivilágított parkolót. A járművet mindig gondosan zárják le, illetve be. Kérik, hogy a sírkertek környékén senki ne megszokásból közlekedjen, figyeljék a közúti jelzőtáblákat, az útburkolati jeleket, a rendőrök és a polgárőrök jelzéseit, akik most is segítik közlekedést, vigyáznak a forgalom biztonságára.

– Akik busszal érkeznek a temetőhöz, vagy akár vonattal utaznak, különösen a fel- és leszálláskor figyeljenek a kézi- és válltáskájukra, azt mindig tartsák bezárva, szorítsák a testükhöz és tartsák maguk előtt. A nadrág hátsó zsebébe ne tegyenek mobiltelefont, pénztárcát, mert a zsebtolvajok egyetlen pillanat alatt megszerezhetik azt – mondta a bűnmegelőzési szakember, aki figyelmeztet arra is, senki se hagyjon értéket a gépjármű utasterében, különösen látható helyeken, azokat tegyék be a csomagtartóba. A temetőben a táskát és egyéb értékeket egyetlen pillanatra se hagyják őrizetlenül. Ha pedig mégis baj történne, azonnal értesítsék a rendőrséget, a temető biztonsági szolgálatát – tette hozzá dr. Szendrei-Kökényesi Anikó.