A Tanítsunk Magyarországért program abban szeretne segíteni a gyerekeknek, hogy olyan élményekhez tudjanak jutni általános iskolásként, melyek tovább segítik őket az életben, a mindennapokban. A Tanítsunk Magyarországért öt évvel ezelőtt indult, jelenleg több mint ezer egyetemista mentorál több mint négyezer általános iskolást országszerte.

A célcsoportot a kistelepülésen élő általános iskolás tanulók képezik. A melléjük szegődő mentorok feladata, hogy megmutassák nekik a településen túli világ izgalmait és lehetőségeit – például az állatkertet, a múzeumot, a középiskolákat, a vállalkozásokat, hogy lássák: hányféle foglalkozásból, hányféle jövőből választhatnak. Segítsék őket abban, hogy képesek legyenek kihozni magukból a maximumot – legyen az szakmaszerzés, érettségi, továbbtanulás, sport, művészetek és a végén elhelyezkedés a munkaerőpiacon.

– A Tanítsunk Magyarországért program (röviden: TM) azon hátrányos helyzetű általános iskolásokat támogató projektek közé tartozik, amelyek célja a tanulók motiválása a szociokulturális helyzetükből kitörésre, a továbbtanulásra, a szakmaszerzésre és természetesen egy jobb életre – jegyezte meg elöljáróban dr. Hollósi Hajnalka, a Nyíregyházi Egyetem TM szakmai vezetője, intézetigazgató, főiskolai tanár. – Ezt a programot jelenleg a Nemzeti Tehetség Központ koordinálja, amellyel együttműködve igyekszünk eleget tenni ennek az elvárásnak. Ebben az esztendőben már huszonegy egyetemen és több mint száz általános iskolában van jelen a program – a Nyíregyházi Egyetemen a kezdetektől, azaz öt éve beszélhetünk róla. Az egyetemista mentorok segítségével több ezer általános iskolás diák részesülhet kortárs mentorálásban a TM keretein belül. A hosszútávú cél az, hogy 2030-ra minden most még általános iskolás gyerek rendelkezzen legalább egy szakmával vagy tanuljon tovább.

– A TM program minden általános iskolás korú tanulónak ajánlható: jelen helyzetben 7. és 8. osztályos tanulókat mentorálnak, de jó lenne már akár az 5. osztálytól elkezdeni, hogy minél korábban bevonjuk őket a kortársmentorálásba. Erre akkor van lehetőség, ha sikerül még több hallgatót bevonni a programba.

A Nyíregyházi Egyetem még 2019-ben, a TM indulásakor az alapító négy felsőoktatási intézmény egyikeként csatlakozott a programhoz, és azóta is minden félévben képeznek új mentorokat.

– Folyamatosan kérünk és kapunk is visszajelzést a mentoráltaktól és természetesen az őket tanító tanároktól is. A tanulók nagyon nyitottak a programra, minden héten lelkesen várják az egyetemi hallgatókat, és örömmel veszik azt a támogatást, motiválást, amit tőlük kapnak. Fontos, hogy legyen a mentoráltak életében olyan személy is, aki nem a tanáruk, vagy családtag, de példakép lehet számukra. Ezt testesítik meg a mentorok, akik igyekeznek jó példát mutatni nekik, és jó irányba terelni őket a pályaválasztás, a továbbtanulás terén – jegyezte meg Nyilas Orsolya szakmai koordinátor.

Az aktuális tanévben is sikeresen pályáztak a TM programra, így töretlenül folytathatják a megkezdett munkát.

– Igyekszünk számos programot szervezni az egyetemen is. Célunk, hogy minél többször eljussanak a tanulók hozzánk is. Ilyen volt a Kutatók Éjszakája, ahol TM Kuckóval vártuk a mentoráltakat. Ősszel egy kiállítást szervezünk az általuk készített művekből, illetve karácsonyi forgatagot is tervezünk – vette vissza a szót dr. Hollósi Hajnalka. – Természetesen a mentorok számos programot szerveznek ezeken kívül is, ilyen például a mozilátogatás, a botanikuskert felkeresése, vállalati vizitek, oktatási intézmények látogatása és számos egyéb kulturális és szabadidős program is élményzuhatagként hat rájuk.

- A Nyíregyházi Egyetem erre fogékony hallgatóinak először el kell végezniük a TM1 kurzust, ami egy szabadon választható tárgy, ezt követően tudnak jelentkezni mentornak, ami már a TM2 kurzus. A hallgatókat beosztjuk az egyetemhez tartozó 8 intézmény egyikébe, ahol az adott félévben végzik a mentorálást, mégpedig az ösztöndíjszerződésük alapján – taglalta Nyilas Orsolya. – Ez azt jelenti, hogy heti rendszerességgel találkoznak a hozzájuk beosztott 4-5 tanulóval. Tehát hetente legalább egyszer felkeresik a hozzájuk tartozó mentoráltakat, és vagy az iskolában vagy külső helyszínen szervezik meg számukra az éppen aktuális foglalkozást. A pozitív élmény garantált, a Tanítsunk Magyarországért program sikerre van ítélve.