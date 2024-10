A Váci Mihály Társaság Kulturális Egyesület a „ Váci’ 100” emlékév kiemelt eseményei sorában nagyon fontosnak tartja, hogy a centenáriumra javított utánnyomásban megjelenhessen a Karádi Zsolt szerkesztette Emléke őrizetlen nyáj... című versválogatás.

– A kötet anyaga a Petőfi Irodalmi Múzeumban fellelt költői hagyatékból lett összeállítva idestova tíz éve, de a kutatómunka folytatása anyagi okok miatt meghiúsult – közölte Stick Gyula, a Váci Mihály Társaság Kulturális Egyesület elnöke. – Váci Mihály műveit a halála óta eltelt bő ötven évben nem adták ki újra. Az egyesület a centenárium alkalmából azzal kíván városunk kiemelkedő irodalmi nagyságára emlékezni, hogy a költő tollából származó művek számát gyarapítja kiadatlan verseinek megjelentetésével, ám erre jelenleg sincs anyagi fedezete.

Ha már születése centenáriumán nincs forrás egy átfogó monográfiára- ami méltán megilletné a Kossuth- és kétszeres József Attila-díjas költőnket-, adjuk össze mi, Vácit szerető és verseit, írásait elismerő olvasók azt a hiányzó összeget, ami szükséges az „Emléke őrizetlen nyáj...” c. verseskötet teljesen elfogyott első kiadásának javított utánnyomására!

Az író, költő, műfordító tett le olyan értéket a magyar irodalmi élet asztalára, hogy méltó módon emlékezhessünk meg a „kérész életű” centenáriumi születésének évfordulójára, ezzel is tisztelegve a kiemelkedő irodalmi tevékenységére.

Olyan mélységből, szegénységből indulva az irodalmi életbe, mint ahonnan Ő elindult és olyan magaslatokba jutva a testvérével /öccsével/ Andrással együtt, - aki festőművész volt – elévülhetetlen érdemeket szereztek nem csak megyénknek, városunknak, hanem az országunknak is.

Éveken keresztül országos szavalóversenyek voltak neve alatt megtartva és magyar irodalomból érettségi tétel is volt.

Közéleti tevékenysége és írói tevékenysége közismert, részint mint Országgyűlési képviselő, részint mint Nyíregyháza posztumusz diszpolgára tett a nyíregyháziak érdekében annyit, hogy méltó módon emlékezzünk rá.

Születésének a 100. évfordulójának alkalmából méltó lehetne ezen elképzelések létrejötte, kivitelezése.

Várjuk az intézmények, vállalkozások, magánszemélyek felajánlásait!