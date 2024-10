Aki azt hiszi, hogy az erdész egész nap puskával a vállán sétál, megmenti a Piroskákat a farkasoktól és simogatja az őzikéket, bizony téved: az erdő legfontosabb élőlényével, a fával foglalkozik. Születésétől a kivágásig gondozza, ápolja a fákat, s hogy még mi mindent tesz a makkvetéstől a felhasználásig, azzal látványos, több állomásos, tanösvény-jellegű sétán ismerkedhetnek meg az óvodások és az általános iskolások a Sóstói-erdőben október első napjaiban.

Az első állomáson Petrilláné Bartha Enikő az erdő fontosságáról mesélt a gyerekeknek

Erdő: ápolják, nevelik a fákat

– Az Erdők hete egy országos rendezvény, minden év 40. hetében, tehát október elején rendezik meg, hogy felhívják a figyelmet az erdész szakmára, illetve az erdő fontosságára, szerepére. Eleinte egynapos volt ez az esemény itt a nyíregyházi Sóstói-erdőben, de olyan népszerű volt, hogy nagyon gyorsan be kellett látnunk, annyi a jelentkező, hogy egy napba nem férünk be – árulta el Szokolovszki Géza.

A Nyíregyházi Erdészet erdészeti igazgató hozzátette: október elsején és másodikán előzetes regisztráció után 20–20 gyerekcsoportot fogadnak, s indítanak el negyedóránként a Sóstói-erdő egy kijelölt ösvényén. Az óvodások, iskolások az másfél-két kilométeres kis túrán öt állomást járnak végig, és közben szakemberek beszélnek nekik az erdészek munkájának legfontosabb mozzanatairól.

– Ez egy körforgás, így igazából majdnem mindegy, hogy hol csatlakozunk be a programba. Az első állomáson például a Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola vezetője, Petrilláné Bartha Enikő mesél az erdőről. Egy kis fa, amikor csemeteként vagy magoncként elkezdi az életét itt a Sóstói-erdőben, akár száz-kétszáz évet is vár, amíg kifejlett, nagy tölgyfa lesz. Ahogy mennek tovább a gyerekek, egyre világosabbá válik számukra, hogy az erdészeknek nagyon sok a munkájuk, ápolják, nevelik a fákat, amikor pedig elérkezik az idő, megjelölik a kivágásra ítélteket, jönnek a favágók és kitermelik. Aztán kezdődik minden elölről, erdőt újítunk, kis csemetéket ültetünk, makkot vetünk... Ezt a körforgást szeretnénk a gyerekeknek bemutatni. Van egy jó mondás is: lehet, hogy a fákat kivágják, de az erdő örök. És mi igazából így szeretjük, változatosan, gazdagon – magyarázta az erdészeti igazgató. Szokolovszki Géza megjegyezte, azért dolgoznak, hogy 100, 200 év múlva, amikor majd ezeknek a gyerekeknek az ük-ük-ükunokája kilátogat a Sóstói-erdőbe, hasonlóan szép kép fogadja őket.