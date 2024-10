A Ford Mustang a kecsességével felforgatta a batárokhoz szokott amerikai piacot, majd fekete gumicsíkkal tette le a névjegyét az országutakon, de az olajválság után évtizedekig kereste egyéniségét. Végül a szétszaladt ménes visszatalált a motorháztető alá, a retro divattal együtt pedig a dizájn is újra a helyére került.

Szalonok vörös szőnyegén, csillogó bemutatótermekben autót leleplezni már 1964-ben is bevett szokás volt, de a Ford nem érte be ennyivel, minden újság címlapjára ki akart kerülni. Felsikítottak a flexek, és feldaraboltak egy vadonatúj Mustangot, majd a szűk liftbe tuszkolva felvitték a világ akkori legmagasabb épülete, a 86. emeleti New York-i Empire State Building tetőteraszára, ahol újra összeszerelték. Ez volt a legegyszerűbb megoldás a rendhagyó premierre, hiszen a szűk helyre lehetetlen volt helikopterrel bemanőverezni, és ilyen magasra felnyúló hordozható daru sem létezett – olvasható a mustangosok.hu-n.

Elkészült a legújabb generáció modellje: a 2025-ös Mustang GTD a történelem eddigi leggyorsabb és legerősebb Mustangja lett: 815 lóerőt produkál a kompresszoros 5,2 literes V8-as motorjával, s így a történelem eddigi legerősebb sorozatgyártású Mustang modellje lett.