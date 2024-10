Jelenleg a vármegyei értéktárban több mint 180 szellemi, tárgyi és épített örökség található. A féltett kincsek csak úgy maradhatnak fenn a jövő generációi számára is, ha ezeket őrzik és folyamatosan ápolják. Ennek fontos része, hogy fiataljaink megismerjék lakóhelyük és megyéjük értékeit. Ezt szolgálja és erősíti a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktár Bizottság diákoknak szervezett vetélkedője, hogy még inkább sajátjuknak tekintsék és érezzék a szülőföldjükhöz, lakóhelyükhöz köthető szellemi, tárgyi és épített örökségeket. Az idei, a sorban már 8. megmérettetés részleteitől hétfőn tartott sajtótájékoztatót Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke, a vármegyei értéktár bizottság elnöke.

Országos döntőig visz az út

– Hungarikum-pályázaton nyertünk támogatást a versenyre, így az idén ismét meghirdettük az Értékes barangolás elnevezésű vetélkedőt az általános iskolák 5-8. és a középiskolák 9-13. évfolyamos tanulóinak. Egy-egy oktatási intézményből több – négy tagú – csapat is indulhat, az őszi szünet miatt meghosszabbítottuk a határidőt, így nevezni november 6-áig lehet – ismertette Baracsi Endre. – Minden iskola megkapta a versenyfelhívást, s örömmel láttuk, hogy nagyon sok oktatási intézmény döntött úgy, hogy részt vesz a megyei értéktár kincseiről és a hungarikumokról szóló háromfordulós játékunkban. A benevezett csapatok november 14-én online kapják meg a feladatlapot, s az azt legjobban kitöltők jutnak tovább a három középdöntőbe, amit a tervek szerint januárban rendezünk meg. Itt már 3-3 általános, illetve középiskolás, azaz 18 csapat bizonyíthatja tudását. A megyei döntő tavasszal lesz, a győztes szerzi meg a jogot arra, hogy képviselheti megyénket az országos döntőben. Bízom benne, hogy fiataljaink ott is jól szerepelnek majd – mondta a megyei értéktár bizottság elnöke, s emlékeztetett rá, hogy a vármegyei diákok a korábbi versenysorozatban is nagyon szép eredményeket értek el, kiemelte Tiszaszalka csapatát, ők a lakiteleki országos döntőben pár éve a legjobbnak bizonyultak.