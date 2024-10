Amit itt nem kapsz meg, az nem is létezik, mondják az Erdélyben már hosszú évek óta megrendezett feketetói kirakodóvásárról. A Király-hágótól egy kőhajításnyira található Körösfeketetó település melletti völgyben, a Sebes-Körös két partján két kilométer hosszan húzódó régiség- és használtcikk-vásár még a román-magyar határon túlról is vonzza az érdeklődők tömegeit. A hivatalosan október 10-én megnyílt hatalmas banzájra jó néhány nyíregyházi között a Kelet-Magyarország napilap krónikása is vállalta a másfélszáz kilométeres autózást, a jó vásár reményében. Ha kézzel fogható „antik" kincsekre nem is, érdekes fotótémákra annál inkább bukkanhatott a kíváncsi vándor.