A Nyíregyházi Erdészet a fészkelési és fiókanevelési idő elmúltával, október elején megkezdte a fakitermelést a Sóstói-erdőben. A munkálatok során a meglévő idős állomány véghasználatát végzik el a szakemberek, mintegy 1,7 hektáron – tudatta a Nyírerdő, majd arra is kitértek, hogy az erdőfelújítás sem marad el.

Jövőre újul meg az erdő

A faanyag leszállítása, továbbá a talaj-előkészítés után, várhatóan jövő ősszel frissítik az erdőt. A fakitermelést a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Erdőfelügyeleti Osztályának engedélyével, a Hortobágyi Nemzeti Park és a helyi civil természetvédő szervezetek bevonásával tervezték meg. A munka során kiemelt figyelmet fordítottak a területen található védett gombafaj, az ágas tapló egyedeire, a vágástéren a hagyásfákat is ennek alapján jelölték ki. A fakitermelés várhatóan mintegy két-három hetet vesz igénybe. Az erdőjárás korlátozására sem lesz szükség, mivel a szakemberek az erdő egy kevésbé látogatott részén dolgoznak – olvasható a társaság közleményében, amiben arra is felhívták a figyelmet, hogy a vágásterület munkavégzési időn kívül is elzárt területnek számít, ezért ott illetéktelen nem tartózkodhat. A faanyag szállításakor munkagépek közlekednek majd az erdészeti utakon, amiért az erdőjárók türelmét és megértését kérik.