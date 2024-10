Az Agrárminisztérium az Országfásítási Program keretén belül idén is meghirdette a Településfásítási Programot, melynek célja elsősorban a közterületek zöldítése. A programra Csenger is pályázott, a 17 fát a Halom tó környezetébe a napokban el is ültették. A fák egyenként 15-70 kilogramm súlyúak, 2-5 méter magasak, 10-14 cm törzskörméretűek. A program a fákhoz biztosított támasztó karókat, takarómulcsot, védőrácsot is – olvasható a város közösségi oldalán.