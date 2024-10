Folyamatos korszerűsítés

Nagyon fontos a magyar gazdaság számára az élelmiszeripar fejlesztése. Nyírbátor ebben is élen jár, a Tranzit Cégcsoport jelenleg építi azt a kapacitásbővítését, amellyel modern, automatizált gépsorok segítségével a baromfihús-feldolgozás területén nemcsak több kapacitást, hanem több típusú terméket, készterméket is elő fognak állítani, ezzel bővítve a piacukat nemcsak itthon, hanem a nemzetközi piacon is. A beruházás várhatóan a következő évre elkészül, ami újabb munkahelyeket jelent, és újabb lehetőségeket kínál a beszállítók számára is. Az elmúlt időszak inflációs hatása és az energiaárrobbanás arra kényszerített valamennyi szereplőt nemcsak a gazdasági, hanem a közigazgatási területen is, hogy hatékonyabban működjön, az energiafelhasználása csökkenjen, és a felhasznált energia is elsősorban olcsó vagy megújuló energiából valósuljon meg. A város több fejlesztést valósított és valósít meg ezen a területen is. – Teljesen saját forrásból modernizáltuk a közvilágításunkat, LED-es rendszerre cseréltük, és a tavalyi évben elindult több középületnek a teljes energetikai korszerűsítése. A legjelentősebbek ezek közül a bentlakásos idősotthon, a városháza és a szociális szolgálat épülete volt, de emellett iskolai, óvodai épületeket is korszerűsítettünk, nyílászárókat cseréltünk, a homlokzatot szigeteltük, és bizonyos fűtési rendszereket is átépítettünk. Az elmúlt három évben több mint tíz önkormányzati középületre helyeztük fel – részben támogatási forrásból, részben saját erőből – a napelemes rendszereket, amelyek segítenek kiváltani a város villamosenergia-fogyasztását. Így nemcsak csökkentjük az energiaköltségünket, takarékosabban tudunk működni, hanem zöldebbé is válik a jövő.