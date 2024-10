Október 26-a éjszaka tök jó élmények várnak az Aquariusban! Az őszi szünet programsorozat kezdéseként rendhagyó módon a legkisebbeket is várják éjszakai programjainkra. A Gyermekvilágban Pancsi bohóc kézműves foglalkozásokkal, kvízjátékokkal és éjszakai cukorkakereséssel tartja ébren a kis éjjeli baglyokat, míg a Mókakommandó Halloween-i disco járattal, zenés, táncos foglalkozással garantálja a félelmetesen jó hangulatot. Az éjszakai buborék show szünetében szuperhős kiképzésen vehetnek részt a legbátrabbak, majd Batman is megjelenik, hogy elűzze a gonosz szellemeket.

Míg a Gyermekvilágban tök jó a hangulat, a felnőttek a szaunában borzonghatnak. A szauna félhomályába világbajnok szaunamesterek garantálják a Halloween-i hangulatot, az izgalmasabbnál izgalmasabb felöntésekkel. A vér Drakula grófját is halhatatlanná tette, így a holdvilágos éjszaka leple alatt kihagyhatatlan a vérnarancsos bőrradírozás, majd a hibiszkuszos-rózsás-mézes tonizálás. A szauna árnyai titkos kencét kínálnak, mely hibiszkuszt és rózsaolajat rejt magába, segítve a bőr hidratálását - olvasható a www.aquariusspa.hu oldalon.