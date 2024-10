Egészen hihetetlennek tűnő a sztori: hosszú évtizedek után találtak meg egy halottaskocsit Máriapócson.

– Azt kell erről tudni, hogy ezzel a halottaskocsival kísérték utolsó útjukra nagyszüleinket és dédszüleinket – mondta Farkas Árpád, a máriapócsi ruszin nemzetiségi önkormányzatának elnöke. – Akkoriban még halottainkat a házaknál ravatalozták fel és hogy kellő végtisztességet meg tudják adni a tőlünk eltávozóknak, a falu 30 forintjával adta össze a kocsi árát, melyet Juhász Mihály bácsi, a falunk akkori vezetője vásárolt meg egy egri kocsi készítőtől. A fejlődés folyamán a szerepe megszűnt, értéktelenné, feleslegessé vált, majd eltűnt. Senki nem tudott róla semmit. Az idő vasfoga megrágta. Most megtaláltuk és a múltunk ezen értékes kincsét a régi pompájába szeretnénk hozni, hogy városunk műemlékévé válhasson! Máriapócs ruszin nemzetiségi önkormányzata felvállalta a kocsi rendbehozatalát, amihez tisztelettel kérjük városunk lakóinak az összefogását! Őseink emlékének oly módon szeretnénk tisztelegni, hogy ahogyan ők is tették a kocsi megvásárlásáért, így most mi, a felújításáért szeretnénk adományokat gyűjteni.

A halottaskocsinkat október 30-án állítjuk ki a templomunk udvarán. Várjuk az önkéntes segítőket. Aki teheti, kérem, helyezzen el egy szál virágot ide is azon nagyanyáinkért és nagyapáinkért, akiket ezen kocsi kísérte utolsó útjára!