Az idén is diáktalálkozón gyűltek össze Nyíregyházán a hazai, illetve a határon túli magyar fiatalok a KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület szervezésében. A találkozó résztvevőit hétfőn fogadta a vármegyeszékhely önkormányzata nevében dr. Ulrich Attila, a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke a városházán. A kárpátaljai, felvidéki, erdélyi és vajdasági diákok az itt tartózkodásuk alatt új barátokat szerezhetnek, és számos érdekes programon vehetnek részt.

Maradjanak itt a fiatalok

Dr. Ulrich Attila arról számolt be, Nyíregyháza rengeteget fejlődött az elmúlt 15–20 esztendőben.

– Sokkal szebb a város, modernebb az infrastruktúra és nagyságrendekkel több a munkalehetőség – ezek miatt sokan költöznek ide. A fiataljaink is kedvelik a várost, mi pedig azon dolgozunk, hogy meghallgassuk őket, és az észrevételeiket, javaslataikat beépítsük az önkormányzat programjaiba is. A fejlődés ellenére ugyanakkor van egy probléma, amit kezelni kell, és ez Nyíregyházához hasonlóan rengeteg hazai, sőt nyugat-európai várost is érint. Ez a fiatalok elvándorlása. Az aktuális önkormányzati ciklusban ennek jelentős csökkentését tűztük a zászlónkra – hangsúlyozta dr. Ulrich Attila, aki arról is beszélt, miért kiemelten fontosak a KÖZ-Pont Ifjúsági egyesület találkozójához hasonló programok.

– Sajnos azt látom, hogy az ifjúság túlzottan belefeledkezik az okoseszközökbe, a digitális világba. Azt javaslom e generációnak, alakítsanak ki minél több fizikai kapcsolatot a digitális mellett. A fiatalok előtt kinyílt a világ, rengeteget utazhatnak, más országokat, embereket ismerhetnek meg, mai egy óriási lehetőség, ugyanakkor kihívás is egyben – világított rá az elnök.

– Az aktuális elnevezéssel immár második alkalommal rendezzük meg a találkozót Nyíregyházán – ezt már Bálega János, az egyesület stratégiai vezetője árulta el lapunknak. Mint mondta, a rendezvény legfontosabb célja, hogy a határon túli magyar középiskolások és a hazai fiatalok találkozzanak, kapcsolatokat és barátságokat építsenek ki.