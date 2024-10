Fokozott rendőri ellenőrzést tartanak Nyíregyházán. Az Országzászló téren kiemelt figyelemmel nézik, hogy a zebrán áthaladó gyalogosoknak megadják-e a gépjárművel, motorral közlekedők az elsőbbséget - tájékoztatott Bordás Béla városgondnok, aki megjegyezte: ott kamera is rögzíti az eseményeket, így azonnal látható, ha valaki nem tartja be a KRESZ-t. Sorban állítják meg a szabálytalankodókat a régi posta sarkánál a rendőrök, és osztják a megérdemelt csekkeket. Ott jártunkkor vezetés közben telefonáló sofőrt is lefüleltek, valamint nézik a biztonsági öv használatát is. Mindenki vezessen óvatosan és körültekintően nem csak azért, hogy megússzák a büntetést, hanem a balesetek elkerülése miatt is, hiszen mindenkit haza várnak.