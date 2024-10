Az idén nyáron elkészült a Kossuth utcai járdafelújítás első üteme Nyírbogdányban. A 2. ütem elkészítéséhez pályázatot nyújtott be az önkormányzat, ami sajnos nem kapott támogatást. Az önkormányzat viszont úgy döntött, saját forrásból fejezi be a beruházást, és a napokban el is kezdődtek a munkálatok a településen – tudatta Lisovszki Tamás, Nyírbogdány polgármestere a település közösségi oldalán. A tervek szerint még az idén elkészülhet a járda az érintett szakaszon. A munkálatok idejére a lakosság türelmét és megértését kérik.