A gender-elmélet kritikája címmel tartott előadást dr. Szilvay Gergely publicista, a Rubicon Intézet tudományos munkatársa Nyíregyházán a napokban. A szakember évek óta kutatja a konzervativizmus eszmetörténetét, az Amerikai Egyesült Államok történelmét és kultúráját. Az előadásnak címe egyben saját kötetének címe is, melyben feltárja azokat az ellentmondásokat és visszásságokat, melyek a gender-elmélet körül felfedezhetők. A nyíregyházi rendezvényen arra hívta fel a figyelmet, hogy bár a gender-ügy csak az elmúlt néhány évben került be a hazai köztudatba, egyáltalán nem új keletű jelenségről van szó.

A gender-elmélet számos irányzatból áll, de sok bennük a közös

Nem új jelenség a gender-elmélet

– Az USA legfelsőbb bírósága 2015-ben szólította fel arra az amerikai tagállamokat, hogy fogadják el a melegházasságokat. Hiába tűnik ez az átlag embereknek új témának, az amerikai egyetemi világban, illetve az ottani társadalomtudományban már az 1990-es években megjelent. Azonban az ügy messze túlmutat a társadalomtudósok elméleti vitáin, ugyanis a gender-elmélet sokszor ellentmondásos elemeit a hívei a hétköznapokba is átültetik, sajnos rengeteg példát találunk a világban a különféle visszásságokra – kezdte előadását a kutató.

Dr. Szilvay Gergely arra is rámutatott, az elméletet kritizálókat sok támadás és durva vádak érik szerte a világban, holott neves orvosok és kutatók számoltak be arról, hogy az elmélet sokszor szembe megy a természet, a biológia, illetve a tudomány által meghatározott és igazolt alapelvekkel.

– J. K. Rowling író a közösségi médiában kapott támadásokat, mivel kiállt egy kutató mellett, aki azt hangoztatta: az emberek nem változtathatják meg a biológiai nemüket. Nincs az a műtét, vagy hormonkezelés, ami megváltoztatná például az ember kromoszómáit. A kutató kijelentése, illetve a kritika miatt elveszítette az állását, sőt be is perelték, mondván abszolutista nézeteket vall. Az LMBTQ-mozgalom több olyan elméletet tekint alapvetésnek, melyek szerint a férfi és a nő között lévő különbségek nem természetesek, azokat nem a biológia határozza meg, hanem a társadalom, és a nemi jegyek, szerepek is csupán társadalmi konvenció eredményei.