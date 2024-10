Az Eszterlánc Északi Óvoda Gyermekmosoly Tagintézménye fennállásának 45. évfordulóját Gyermekmosoly Őszi Fesztivállal ünnepelte. A rendezvény során színes programok várták a résztvevőket, az óvoda korábbi és jelenlegi dolgozói a gyermekekkel közösen emlékfát is ültettek.

Az Eszterlánc Északi Óvoda Gyermekmosoly Tagintézménye idén ünnepli fennállásának 45. évfordulóját, melyet egy különleges eseménnyel, a Gyermekmosoly Őszi Fesztivállal tettek emlékezetessé. Az eseményen az óvoda közössége, a jelenlegi és volt dolgozók, valamint természetesen a gyermekek együtt ünnepelték az intézmény múltját és jövőjét. A fesztivál keretében színes és változatos programokkal várták a résztvevőket, az óvodások számára a játékos vetélkedők nyújtottak felejthetetlen élményeket. Az Eszterlánc Északi Óvoda igazgatója, Szikszainé Kiss Edit elmondta, hogy az óvoda az évek során számos fejlesztésen ment keresztül. Hangsúlyozta, hogy a városvezetés nemcsak a Gyermekmosoly Tagintézményt támogatja, hanem a város minden óvodáját fejleszti, pályázatokkal segíti és anyagi támogatást nyújt számukra.

„A csoportszobák mérete változatlan maradt, de a 45 évvel ezelőtti eszközök és udvari játékok mára teljesen megújultak. Fontos, hogy emlékezzünk azokra a kollégákra, akik akkor itt dolgoztak, és büszkeséggel tölt el minket, hogy a régi óvodások most már a saját gyermekeiket hozzák vissza ebbe az intézménybe. Ez számunkra egyfajta elismerés, amely azt jelzi, hogy jól végezzük a munkánkat, és folyamatosan fejlődünk. Ugyanakkor ma is nagy szeretettel és odaadással foglalkozunk a jelenlegi gyerekeinkkel” – emelte ki Szikszainé Kiss Edit, az Eszterlánc Északi Óvoda igazgatója.

Az esemény fénypontja egy emlékfa ültetése volt, amely szimbolikus gesztusként az óvoda történetének állít emléket, valamint a közösség összetartozását jelképezi. A fát az intézmény régi és jelenlegi dolgozói együtt ültették el a gyerekekkel, ezzel is kifejezve a generációk közötti kapcsolódást és az óvoda jövőjébe vetett bizalmat. A rendezvényen részt vett dr. Szabó Tünde, Nyíregyháza országgyűlési képviselője is, akitől megtudtuk, hogy ő is ebben az intézményben töltötte óvodás éveit, amire mindig szeretettel gondol vissza.