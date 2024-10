Egymással is ismerkedhettek a gyerekek

Fotó: Bozsó Katalin

Türelem és empátia

A görögkatolikus egyház több mint egy évtizede vállal jelentős szerepet a gyermekvédelem területén, a Szent Miklós Gyermekvédelmi Intézményhez 4 lakásotthon tartozik ezen a településrészen, összesen 130-150 gyerekről gondoskodnak ebben a formában, valamint a Szent Miklós Gyermekvédelmi Intézményhez tartozó nevelőszülői-hálózatban további 500 gyermek tartozik hozzájuk. Az ellátásra szorulók száma sajnos növekszik a vármegyében, ezt a rendszerbe bekerülők statisztikája is alátámasztja. A legfiatalabb gyerek 8 hónapos volt, édesanyjával vett részt a hétfői rendezvényen, a legidősebb ellátott 24 éves. Nagyon rögös életút az övék, fogalmazták meg a nevelők, akik tulajdonképpen a gyerekek „pótszüleik”, igyekeznek odafigyelni rájuk, szeretetben nevelni őket, mert azt senki nem vitatja, hogy a vérszerinti családjukból kiemelt, állami gondoskodásban élő gyerekek a legnehezebb sorsúak közé tartoznak. A szakellátásba kerülésük oka szerteágazó: a szülők életvitele (kriminalitás, szenvedélybetegség, prostitúció stb.), mentális betegségek, gyakori a bántalmazás vagy az elhanyagolás is, de az is előfordul, hogy a gyermek maga kéri az elhelyezését.

Erdei Sándor, a Szent Miklós Gyermekvédelmi Intézmény vezetője vette át Jászai Menyhért alpolgármester ajándékait

Fotó: Bozsó Katalin

– Empátia, türelem és valamilyen szinten valóban egy speciális tudás is kell a ránk bízottak neveléséhez, de nagyon szép eredményeket is el lehet velük érni, amiről sajnos keveset hallanak az emberek. A mieink rendesen járnak iskolába, közép –, és felsőfokon is tanulnak, próbáljuk segíteni őket az életútjuk megtervezésében is. A gyermekvédelembe olyanok kerülnek be, akik valamilyen oknál fogva veszélyeztetettek és nincs más megoldás, csak a szakellátás nyújthat nekik biztonságot. Sajnos többségük traumával érkezik ebbe a kis közösségbe, ami a család szerepét szeretné betölteni az életükben, amelyre támaszkodhatnak, bizalomra találnak, és mindent megkapnak, ami a fejlődésükhöz kell – mondta el Erdei Sándor, a Szent Miklós Gyermekvédelmi Intézmény vezetője. Hozzátette, a lakásotthonok már önmagukban is kényelmes otthont, biztonságos életteret nyújtanak, s aztán hogyan alakul a sorsuk, hová „repülnek majd ki” a fiatalok, az nagyon sok mindenen múlik, sokféle életút van előttük.