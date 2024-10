– Tudás, kreativitás, gyorsaság – erre volt szüksége annak a kilenc csapatnak, amelynek tagjai péntek délelőtt a városháza Krúdy-termében asztalhoz ültek. Nem Nyíregyháza és a városlakók életét befolyásoló döntéseket hoztak, mégis minden feladat a megyeszékhelyhez, annak egyik legjelentősebb dátumához, valamint egyik híres pedagógusához, az első kultúrtanácsoshoz kapcsolódott. A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Levéltára, a város önkormányzata és a Jókai Mór Református Általános Iskola és Óvoda az idén is meghirdette a várostörténeti vetélkedőt Kardos István emlékére, s nem véletlen, hogy a megváltakozás is fő téma lett, hiszen most ünnepeljük annak 200. évfordulóját, hogy a város polgárai a Károlyaiktól örök időre megváltották földjük tulajdonjogát. Ebben a két témában kellett felkészülniük a 3 tagú csapatoknak, végül kilenc nyíregyházi iskola felső tagozatosai vállalták a tudáspróbát.

Öt feladat várt a csapatokra, a zsűri szigorú és igazságos volt

Fotó: Sipeki Péter

Meghatározó pillanat

– A város fejlődésében meghatározó mozzanat volt 1824 és az azóta eltelt két évszázad. Kétszáz éve olyan fellendülés kezdődött Nyíregyháza életében, mely meghatározta a város jövőjét. – mondta köszöntőjében dr. Ulrich Attila önkormányzati képviselő. A közgyűlés Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottságának elnöke nagyon fontosnak nevezte, hogy a most felnövekvő generáció is ismerje Nyíregyháza történetét, történelmét, olyan képet kapjanak a városról, ami felnőttként is azt az érzést erősíti bennük, hogy nem csak felnőni volt jó itt, hanem visszatérni és itt családot alapítani.

– A tudás soha nem vész el, mert az csak a tiétek. Senki el nem veheti tőletek. Próbáljátok most a legjavát adni – mondta a történész, aki arra kérte a versenyzőket, ne izguljanak, s hozzátette: helyezéstől függetlenül egyetlen csapat sem távozik a versenyről üres kézzel. A zsűri – dr. Bene János nyugalmazott múzeumigazgató, helytörténész, Bánszki Hajnalka, a levéltár igazgatója, a zsűri elnöke – szigorú, ám igazságos lesz. (A jókais csapat versenyen kívül vett részt a megmérettetésen, teljesítményüket különdíjjal ismerték el.)