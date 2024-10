Az 1956-os forradalom 60. évfordulóján az MTVA felhívást intézett a világ magyarságához: azok jelentkezését várták, akiknek bármilyen az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó személyes történet, fotó vagy tárgy van a birtokában. Az én ’56-om című kisfilmeket október 23-án ismét láthatják a Dunán és a Duna Worldön változó időpontokban a nap folyamán. A beszámolókból a nézők megismerhetik a szabadságharc ezernyi, életeket és sorsokat befolyásoló hatását.

Két költő – Ágh István és Nagy Gáspár – emlékezik a dicső és gyászos napokra az M5 kulturális csatornán október 23-án 9 órakor kezdődő Magyar fohász - Az 56-os forradalom a magyar költészetben című dokumentumfilmben, majd az ’56-os hősökkel foglalkozik a Tőkéczki és Takaró: történelem és irodalom mindenkinek aktuális adása. 10:25-től a Magunk maradtunk című kisfilmet az M5 is vetíti, amelyet az énekes-dalszerző Kovács Ákos nemcsak rendezett, de a forgatókönyvét is ő írta, az Ezt nem lehet megúszni című novelláskötetében található két írása: A taxis és a Magunk maradtunk alapján. Két dokumentumfilmet láthatnak később a csatornán, 11:30-kor kezdődik az 56/Z, amelyből kiderül, hogy mit gondol Magyarországon a Z generáció 1956-ról, majd a Memory Project 1956-2021-et vetíti az M5, amelyben olyan emberek mesélnek 56-ról, akik részt vettek a forradalomban. 16:45-től a csatorna saját gyártású, Elveszett idők című történelmi drámájának epizódjával idézik föl a Rákosi-rendszer terrorját és a forradalom és szabadságharcot követő megtorlás legsötétebb időszakát, majd Várkonyi Zoltán 1956-ban készült, 30 évig dobozban pihenő Keserű igazság című játékfilmjét láthatják. A M5 História magazin tematikus adásának fókuszában is 1956 hősei állnak. Megismerhetik a gerillataktika egyik kidolgozóját, Iván Kovács Lászlót, és megtudhatják, miként lett a sztahanovista élmunkás Angyal Istvánból forradalmár, továbbá egy kevésbé ismert ’56-os csatáról is szó lesz a műsorban. A stúdióban Balogh Gábor, a Terror Háza Múzeum vezető történésze segítségével ismerhetik meg, hogy társadalmi csoportok szerint ki, hogyan vett részt a forradalomban. A csatorna tematikus műsorkínálata 21:20-tól a Liberté ’56 című játékfilmmel zárul.