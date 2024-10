Párosban „vezették” az autót

– A döntésért felelősséget is kell vállalni, mivel egyre több az olyan eset, amikor olyan sofőr okoz balesetet, akinek hosszabb ideje fennálló, a járművezetésben korlátozó betegsége van. Ezek nem alakulhattak ki az alkalmassági vizsgálat után néhány héttel. Jómagam is egy ilyen eset elszenvedője voltam, amikor néhány éve egy vidékről Nyíregyházára beautózó idős úr hajtott nekem. Az illetőnek szürkehályogja volt, és gyakorlatilag alig látott valamit. Mint kiderült, a felesége nézte helyette az út menti táblákat és a jelzőlámpákat, és úgy közlekedtek. A hölgynek azonban nem volt jogosítványa, így a jelzéseket sem ismerhette megfelelően. Amikor az egyik kereszteződésben a kiegészítő lámpa zöldre váltott, ők elindultak egyenesen, és nekem hajtottak. A hölgy el is ismerte, hogy hosszabb ideje így közlekednek – osztotta meg balesetének történetét Hagymási Sándor, majd arra is kitért, nap mint találkoznak a forgalomban rendkívül bizonytalanul közlekedő autósokkal.

– A járművezetők is látják, hogy ilyen esetekben valami nem stimmel, ám a szakember, illetve az oktatók azt is tudják, hogy ezek a jelek egy kezdő jogosítvánnyal rendelkező, vagy egy idős sofőrre utalnak. A beszélgetésünk előtt alig fél órával történt az eset, amikor Nyíregyházán, az alárendelt útról úgy hajtott a László utcára egy autós, hogy a tanulóval vészfékeznünk kellett, majd a Spar áruháznál átlósan átvágott minden sávon a Szegfű utca irányába. Az összes sávban hatalmas fékezésre kényszerítette a közlekedőket, majd a lámpánál láttuk, hogy egy idős úr ül a volán mögött – ismertetett egy friss balesetveszélyes szituációt a szakember, majd arra is felhívta a figyelmet, hogy mind a kezdő fiatalok, mind az idős járművezetők esetében fontos szerepe van a családnak.