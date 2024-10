Ahogyan a napokban már írtunk róla, a 40. héten elindult az influenzafigyelő szolgálat, melyben az adatokat szolgáltató háziorvosok rendszeresen jelentik a nép­egészségügyi központ felé a praxisukban előforduló influenzaszerű megbetegedéseket. Az adatgyűjtés célja az influenzavírus, a SARS-CoV-2 és az RSV (légúti óriássejtes vírus) által okozott fertőzések figyelemmel kísérése, a nagyobb járványok megelőzése. Kiderült, sokféle vírus kering egyszerre, és a kórokozók általi betegségek lefolyása is összetett képet mutat. Az adatok szerint eddig összesen 210 ezer magyar fordult orvoshoz akut légúti fertőzésekkel, köztük közel 20 500-an influenzaszerű tünetekkel.

Jó hír azoknak, akik fel szeretnék venni az influenza elleni oltást, hogy a 2024/2025-ös szezonra gyártott, ingyenesen igényelhető vakcina október végén már az ország egész területén elérhető lesz – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.



Influenza szezon előtt érdemes az oltást felvenni

Fotó: Getty Images

Influenza: súlyos tüdőgyulladás lehet a szövődmény

Utánakérdeztünk, kiknek ajánlott az oltás, s milyen súlyos szövődményektől véd a 3Fluart. Dr. Takács Anikó azzal kezdte, hogy egyáltalán nem beszélünk korán a védelem szükségességéről, ugyanis minimum 2 hét kell az oltóanyagnak, hogy kifejtse hatását.

– Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az influenzavírusok terjedése november végétől figyelhető meg, s aztán emelkedik folyamatosan, a járványos szintet általában januárban éri el a megbetegedések száma, ezért október végén és novemberben oltunk ellene. Néhány páciensem már érdeklődött a napokban az oltóanyagról, elmondtam, hogy a háziorvosoknál novembertől kaphatják meg az oltást, jelenleg még nem érkezett meg a vakcina. Sajnos évről évre egyre kevesebben kérik a védőoltást, nem is értjük mi orvosok, hogy miért, hiszen a 65 év feletti korosztálynak, a rizikócsoportba tartozó krónikus betegeknek az oltás védelmet nyújt a súlyos szövődmények ellen. Azt a példát szoktuk felhozni, hogy a legyengült immunrendszerű, idős betegeknél egy egyszerű influenza is végződhet végzetes tüdőgyulladással. Szerencsére ritkán találkozom ilyen súlyos esetekkel, de azt kell, hogy mondjam, már az ősz elején még a fiatal felnőtteket és a középkorosztályt is letaglózták a felső légúti vírusok, az idősebbeknek érdemes kérni az ingyenes oltást, mert védelmet jelent – emelte ki a nyírteleki háziorvos.