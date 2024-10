A Novartis Magyarország Nyíregyháza önkormányzatával együttműködésben ingyenes kardiológiai szűrést szervez, melynek célja a szív és érrendszeri megbetegedések korai felismerése: október 15-én, kedden két időpontban és két helyszínen is várják a lakosságot. Délelőtt 9 órától 12 óráig a Városi Stadion Szabadidősport-központjába, délután 4 órától este 7 óráig a Continental Arénában, ahol Fitt Kedd is lesz Katus Attilával. A szűrés maximum 3 lépcsős: az ujjbegyes szűrés minden résztvevő esetében megtörténik, s azt, akinél a határértéket meghaladja a koleszterinszint, vénás vérvételre küldik tovább, de szükség szerint szakorvosi leletértelmezésre és Dutch-tesztre lesz lehetőség – tájékoztatott a városháza sajtószolgálata. A Novartis 2023-ban szervezett először ingyenes szűrőprogramot a szív- és érrendszeri betegségek megelőzése érdekében, s a résztvevők közel 40 százalékáról derült ki, hogy állapotuk további vizsgálatokat, illetve a súlyosabb megbetegedést megelőző kezelést is indokolhat. A szűrésen résztvevők lehetőséget kapnak arra is, hogy tudatosan dolgozzanak a kardiológiai kockázataik csökkentésén.