A Nébih szakemberei ismét veszett kutyát azonosítottak: ezúttal a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Szamosbecsen. A legújabb esettel összefüggően számos járványügyi intézkedés ‒ többek között fokozott felügyelet és ebzárlat ‒ elrendelését kezdeményezte az állategészségügyi hatóság. Az elrendelt intézkedéseket a Nébih és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal mindaddig fenntartja, amíg azt a járványügyi helyzet szükségessé teszi.

A Nébih az igazolt fertőzésről a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ illetékes szervét, valamint az Európai Uniót és az Állategészségügyi Világszervezetet is tájékoztatta.

A veszettség 2022. szeptemberében jelent meg ismét hazánkban. Mostanáig összesen 37 esetet állapítottak meg, többségében rókákban. Valamennyi veszettségeset az ukrán és a román határ közelében történt, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Az esetek miatt a vármegye elvesztette veszettségtől mentes státuszát, azonban az ország többi része továbbra is mentes maradt.

A megemelkedett esetszámok miatt 2024-től Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a rókák vakcinázása dupla csaléteksűrűséggel történik mindaddig, amíg a járványügyi helyzet indokolja.

Fontos tudni, hogy a háziállatok esetében Magyarországon a kutyák veszettség elleni oltása évente kötelező, a macskák oltása pedig ajánlott. A Nébih ezúton is kéri a kutya- és macskatartókat, hogy oltassák be a veszettség ellen állataikat.

Ezenfelül a veszettség gyanújának bejelentése jogszabályi kötelesség: az idegrendszeri tüneteket mutató, elhullott háziállatok, valamint az elhullottan talált vadállatok kapcsán az állategészségügyi hatóság gondoskodik a mintavételről.

Ha valaki rendellenesen viselkedő, emberre támadó vagy idegrendszeri tüneteket mutató vadállatot, vagy háziállatot lát, haladéktalanul jelentse az illetékes állategészségügyi hatóságnál, az elhullott rókákat a Nébih ZöldSzámán (06/80/263-244)!