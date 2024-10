A jövő nyáron már egy új szolgáltatóház segíti Rakamazon a város lakóinak életét, s a korszerű egyemeletes épület jól illeszkedik majd a város arculatába. A ,,Városfejlesztés az aktív, zöld és élhető Rakamazért,, című pályázaton elnyert támogatásból épül meg a szolgáltatóház, aminek az alapkövét pénteken tették le. Mint Bodnár László polgármester szerkesztőségünk érdeklődésére elmondta, az építési területen egy régi épület állt - egykoron működött benne mozi és pénzintézet is -, amit a szakemberek szerint gazdasági és műszaki szempontból nem lett volna érdemes felújítani, ezért a helyén valósul meg a TOP Pluszos pályázattal a teljesen új szolgáltatóház az elnyert 336 millió forint támogatásból.

Korszerű, fenntartható

- Lakossági igény is jelentkezett az új szolgáltatóházra, amiben helyet kap majd a földszinten a helyi termékek boltja, lesz továbbá egy játszóház a gyermekeknek, fitneszterem a felnőtteknek, és ott lesz az irodája a falugazdásznak is. Az emeletet úgy alakítják ki a szakemberek, hogy további beépítésre alkalmas legyen – tájékoztatta szerkesztőségünket Rakamaz vezetője, majd így folytatta: az ingatlanon jelenleg is működik az autók számára egy vizsgaállomás, ez a vizsgabázis is kap majd egy új, könnyűszerkezetes épületet. Energetikai szempontból korszerű, fenntartható szolgáltatóházzal lesz gazdagabb a település. A régi épületet már lebontották a szakemberek, most az alapozási munkálatokat készítik elő. Meg kell említenem, hogy a szolgáltatóház egyben új munkahelyeket is jelent majd a helybeliek számára. A projekt keretében lesz faültetési akció, valamint a közbiztonság érdekében már üzembe helyeztünk a rendőrséggel együtt tizenhét helyszínen huszonegy darab térfigyelő kamerát a város frekventált területein. A projekten belül ez a beruházás 16,5 millió forint volt – tette hozzá Bodnár László.

Vonzó környezet

Az alapkőletételi ünnepségen részt vett dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő is, aki többek között a következő gondolatokat emelte ki beszédében. – Nagyon örülök annak, hogy Rakamazon, a vármegye nyugati kapujában, ebben a közel ötezer fős lakosságú kisvárosban ilyen nagymértékű projekt indul el, aminek célja, hogy vonzó városi környezetet nyújtson a település lakóinak. A beruházás nem titkolt célja, hogy erősítse Rakamaz népességmegtartó képességét, vagyis szolgálja majd a fiatalokat és a fiatal felnőtteket is a játszóházzal és a konditeremmel, a helyi termékek boltja pedig mindenki mindennapi életét segíti majd. Biztonságosabbá válik a település a térfigyelő kameráknak köszönhetően, a kilencven fa elültetésével pedig pedig még zöldebb lesz a város, s így a település általános környezeti állapota is javulni fog – fogalmazott dr. Vinnai Győző.