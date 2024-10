Ahogy arról portálunk is beszámolt, az idén is megszervezte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal az Őszköszöntő Szabolcsi Jótékonysági Almanapot, a korábbi évekhez hasonlóan most is a Nagykálló-TÉSZ telephelyén szüretelték Szabolcs aranyát a térség országgyűlési képviselői, a kormányhivatali dolgozók és más közéleti szereplők. Ahogy az a hagyományt is folytatták a szervezők, hogy a leszedett almát nehéz sorsú, állami gondoskodásban élő gyermekeknek adományozzák.

A jótékonysági almanapon összegyűlt almát szerdán adták át a gyerekeknek Fotó: Tarnavölgyi Gergely

– Szerencsére a kezdeti lendület kitart, így ebben az évben már a hatodik alkalommal sikerült megtartanunk a jótékonysági almanapot – fogalmazott a Mátészalkán, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Gyermekvédelmi Központban megrendezett jelképes átadóünnepségen Román István vármegyei főispán, az almanap ötletgazdája. Hozzátette, az almaszüret egyben egy remek közösségi esemény is, és már a vármegyén, illetve az országhatárainkon túlról is érkeznek rá vendégek.

Köszönet a jótékonysági almaszedés résztvevőinek

Román István a mátészalkai gyermekvédelmi központban összegyűlt gyerekeknek az alma jótékony hatásairól is beszélt. Kiemelte, rendszeres fogyasztása nagyban hozzájárul az egészségmegőrzéshez.

– Az én generációmnak meghatározó gyermekkori élménye volt az őszi almaszedés, én magam is remek emlékeket őrzök róluk – fogalmazott.

– Évről-évre az is hagyomány, hogy az összegyűlt almát felajánljuk állami gondoskodásban élő gyerekeknek – emelte ki a főispán, majd köszönetet mondott még egyszer azoknak, akik részt vettek a szeptemberi jótékonysági almanapon.

A szerdai átadáson jelen volt Bölcskei György, az almaszedésnek otthont adó Nagykálló-TÉSZ egyik tulajdonosa is. Ő is a rendszeres almafogyasztásra buzdította a hallgatóságot, és mint fogalmazott, ő maga is hosszú évek óta napi szinten fogyasztja Szabolcs aranyát.

– Az alma egy jelkép, az egészség jelképe, és azzal, hogy rendszeresen esszük, nem csak az egészségünkért teszünk, hanem az almaágazat szereplőit, a gazdálkodókat is segítjük – mondta.

Bölcskei György a jótékonysági almaszedésen mondott beszédét is felidézte, mikor így fogalmazott: