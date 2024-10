Immár hagyomány Nyíregyházán a Dömötör napi juhászkodás: október 26-án, szombaton 17 órától kirakodóvásárral, gyerektáncházzal, és táncmulatsággal várják a táncolni vágyókat és az érdeklődőket, az este különlegessége, hogy a somogyi kanászok világába is bepillantást engednek.

Az ország keleti felében elsősorban Dömötör volt a pásztorok patrónusa. Dömötör napját juhászújévnek is nevezték, mert sokfelé ezen a napon számoltak el a juhászok gazdáikkal, meghosszabbították vagy megszüntették a szolgálataikat.

Egy vagy több napon át tartó mulatságokat rendeztek. A Hortobágy környéki pásztoroknál az uradalmi pásztorok és a paraszti legelőtársaságok rendeztek Dömötör-napi mulatságokat. A juhászok elszámolását bezáró mulatságot nevezték juhászbálnak, juhásztornak, juhtornak, juhdérmációnak és dömötörözésnek is.

A Vendel- és Dömötör-napi ünnepségek már a századfordulótól vesztettek jelentőségükből, s ezzel Szent Mihály-nap szerepe növekedett meg.