A halról készült fotó nagyot ment az egyik közösségi horgászcsoportban, a hozzászólók csak ámuldoztak, mondván: ilyen megjelenésű csukát még sosem láttak.

A Pecaverzum megkeresésére a képet közzétevő Földi István elmondta, az „aranyhalat” még június végén fogta a Tiszateleken található, öthektáros Hajlantóból Vajda Gézáné.

Váratlan vendég volt minden szempontból az aranycsuka, ugyanis a pontyoknak szánt csali tetszett meg neki.

„Method szerelék, a kosárban halibut micropellet, a csali gumikukorica volt, amit reggel 9 órakor ez a gyönyörű csuka vett fel” – mesélte Földi István.

A vízterület körülbelül negyven méter széles, 1500 méter hosszú. Partjait sás, nádas és bedőlt fák borítják, ami igazi holtág jelleget kölcsönöz, a csukáknak van elegendő búvóhelyük.

„Álmomban sem gondoltam volna, hogy létezik ilyen féle színben is. Életre szóló élmény volt! Nagyon sok helyen kerestünk ilyen csukafogást, de sehol nem találtunk. Lehet, hogy csak ez a kis tó rejt ilyen szépséget?” – tette fel a költői kérdést Földi István.

A ragadozóritkaság tömegét 6,25 kilogrammnak mérték, és csak egyetlen kép készült róla, aztán engedték is vissza a vízbe.

„Nem láttam még csukában ilyen xantorisztikus egyedet” – ezt Sallai Zoltán, a Magyar Haltani Társaság (MHTT) elnökségi tagja nyilatkozta.

A halkutató hozzátette, a különös egyedet a melanin teljes hiánya is jellemzi.

A halak bőrében található pigmentsejtekben négy fő színanyag termelődik: a gyöngyházfényű guanin, a barnásfekete melanin, a piros eritrofill és a sárga xantofill.

A genetikai rendellenességek következtében (melynek oka valamilyen mutáció) kialakulhat olyan, hogy egyik vagy másik színanyag alul- vagy túltermelődik.

Ebben az esetben a sárga xantofill pigmentanyag túltermelődése tapasztalható, ezt nevezzük xantorizmusnak, tehát egy xantorisztikus csukáról van szó.