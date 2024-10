Az arab világ vitathatatlanul kiemelkedő szerepet játszik a globális térképen. Ez nem csupán gazdag nyersanyagkészlete és érzékeny geostratégiai elhelyezkedése, hanem kulturális és történelmi öröksége miatt is így van. Tárik Meszár, az MCC Migrációkutató Intézet vezető kutatója Az arab észjárás című kötetében olyan kérdéseket feszeget, mint az iszlám vallás társadalmi szabályozó szerepe, az etnikai és vallási kisebbségek helyzete, az arab országok jogrendszerei, a nőkkel kapcsolatos bánásmód, a babonás hiedelmek, valamint a helyi szokások és hagyományok. Ezen témák taglalása nagyon is időszerű, mivel a nyugati világ egyre sűrűbben érintkezik a régióval, szükségessé téve e számunkra idegen kultúra megismerését. A könyv – és az azt bemutató beszélgetés – célja, hogy lebontsa az arab világról alkotott sztereotípiák és előítéletek által eltorzított képet, és lehetőséget adjon az érdeklődőknek arra, hogy mélyebben megértsék az arab országokban zajló folyamatokat, valamint állampolgáraik észjárását és a döntéseik mögött megbúvó motivációkat. A könyvet a Mathias Corvinus Collegium Nyíregyházi képzési központjában mutatják be október 15-én, kedden 17 órától. Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött: https://feliratkozas.mcc.hu/hu/form/keleti-es-csavaros-az-arab-eszj