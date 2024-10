Október 16. a kenyér világnapja – a Pékek Világszövetsége döntése nyomán 2001-től emlékezünk meg az életet leginkább szimbolizáló, legalapvetőbb ételünkről, de mellette a pékek áldozatos munkájára is felhívják a nagyközönség figyelmét. A svájci székhelyű világszövetség küldetésként fogalmazta meg a kenyér értékes beltartalmi paramétereinek hangsúlyozását is. Ma már a világ számos országában ünneplik meg évről évre ezt a napot, amelyen a pékek adományaikkal is segítik a rászorulókat. Hagyományosan így tesz a Magyar Pékszövetség Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Szervezete is – tudtuk meg Lakatos Tibor elnöktől. – Tagságunk elkötelezett a jó ügyek szolgálatában, ezért szerdán a nyíregyházi Kossuth téren 10 és 14 óra között a Magyar Vöröskereszt helyi szervezetével közösen osztunk majd kenyeret és péksüteményeket a rászorulóknak. Az adományozáson túl fontos, hogy ráirányítsuk a figyelmet a kenyér tiszteletére, amihez hozzá tartozik a helytelen fogyasztói szokás, a pazarlás megszűntetése épp úgy, mint a termék előállításában a minőség preferálása, még ha ez meg is növeli a költségeket és nem kecsegtet akkora profittal – vezette fel az eseményt szerkesztőségünknek Lakatos Tibor.