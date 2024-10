S ez működik utána a gyakorlatban is?

- Én azt gondolom, hogy igen.

Egy másik fontos tényezőt is szeretnék megemlíteni, amit még a nemzetközileg elismert felsőoktatási intézmények is szem előtt tartanak idehaza: ez a lemorzsolódás csökkentése. Egy ilyen egyetemi karon, mint az önöké, ez rendkívül fontos. Éppen azért, amiről eddig beszéltünk, mert a karon hiányszakmákban képeznek hallgatókat.

Ebben teljesen igaza van, de hozzátenném, nem csak ezért fontos. Mi egy alapítványi egyetem vagyunk, és az állammal kötött szerződés is tartalmazza, hogy a lemorzsolódásra figyelnünk kell. Tehát, ha nem tudnánk saját magunktól, akkor a szerződésben foglaltak alapján is köteleznek minket erre, sőt, ehhez kötődik bizonyos finanszírozás is. Az elmúlt időszakban egy kicsit változtattunk az oktatáson, sokkal több időt fordítunk arra, hogy a bejövő hallgatók esetleges lemaradását pótoljuk. Korábban ezt otthagytuk a középiskolákra, vagy azt mondtuk, a hallgató dolga, hogy ezzel foglalkozzon, azonban úgy látjuk, nem szabad magukra hagynunk őket. Több olyan elemet viszünk be a képzésbe az első időszakban, ahol pótoljuk azokat a biológiai ismerethiányokat, amire nekünk építenünk kell az oktatás során, illetve a különböző nagy vizsgatípusok előtt is tartunk felkészítő kurzusokat, ilyen például az államvizsga-felkészítő kurzus. Kezdünk egy kicsit úgy működni, mint egy iskola, de jól van ez így. Nekünk nem az a célunk, hogy valahol egy tudományos fellegvárban működjünk, arra kell törekednünk, hogy az a hallgató, akit mi kibocsátunk júliusban, az augusztusban munkába fog állni, s értenie kell a szakmájához. A mi felelősségünk abban rejlik, hogy olyan hallgatókat engedjünk ki az államvizsgával, aki utána azonnal megállják a helyüket a munkaerőpiacon. Hiszen az egészségügyi ellátórendszerben, a kórházakban nincs idő arra, hogy megvárják míg a friss diplomás rutint szerez, egy mentőautóban meg pláne nincs arra idő, hogy a mentőtiszt valakitől segítséget kérjen, ott már döntenie, cselekednie kell.

Dr. habil Móré Marianna podcastünkben beszélt arról is, hogyan vonják be a tehetséges hallgatókat a kar tudományos kutatásaiba. Részletesen beszélt az Egy egészség (One Health) elnevezésű kutatási programról, amely abból a holisztikus szemléletből indul ki, melyben egy egészségügyi problémára úgy tekintünk, mint ami az emberek, állatok és a környezet egészségét egyaránt veszélyezteti. Szélesebb értelmezésben ez azt is jelenti, hogy az emberi egészség függ az állatok és a környezet egészségétől is. A teljes beszélgetés meghallgatható hírportálunkon, a www.szon.hu oldalon.