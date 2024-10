A Béres József TIT Kisvárdai Egyesülete egy sikeres pályázat segítségével hosszabb, több programból álló rendezvénysorozat megvalósítását kezdte el azzal, hogy buszos kirándulást szervezett testvérvárosunkba, Királyhelmecre.

A rossz idő ellenére közel negyven fő vett részt az utazáson, melynek célpontjába már némileg felkészülve érkezhettek, mivel a buszon két előadás is elhangzott. Kisvárda és Királyhelmec évszázadokra visszamenő kapcsolatát mutattam be, Kertész Zoltánné pedig a helmeci pap-költő, Mécs László életútját ismertette.

A testvérvárosban megtekintették Csótó László képzőművész alkotásait, melyet Szeifried Zoltán szavai vezettek be, majd a Majláth Józsefre emlékeztető kiállítást. Ezt követően Mécs László szobránál dr. Berzéky József adta elő a költő egyik ismert versét, majd a kisvárdai csoport koszorút helyezett el a szobor talapzatára.

A délután további részében a városnapi programba tekintetek bele és fogadta őket Királyhelmec polgármestere is, aki megígérte, hogy márciusban viszonozzák a látogatást.

Néző István (kisvarda.hu)