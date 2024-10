A pénteki moziműsor

Krúdy Art Mozi, Nyíregyháza

16.40: Egy százalék indián, magyar filmdráma

Egy haláleset újra összehoz három régi barátot. Útjaik az évek alatt társadalmilag szétváltak: egyiküket tanári állás várja Mexikóban, másikuk az alsó-középosztálybeliek életét éli, a harmadik pedig anyagilag teljesen lecsúszott. A társaságukhoz később csapódó barátnők egy ideig tűrik a beszólásaikat és bölcselkedéseiket, de egy idő után mindenkinek elege lesz a másikból.

18.10: Akkord, magyar dokumentumfilm

Az Akkord a magyar népzene magyar könnyűzenére gyakorolt hatásáról szól. A kivételes zenei utazás során a magyar zene olyan kiválóságai szólalnak meg, mint Agócs Márton, Bródy János, Csík János, Ferenczi György, Kelemen László, Kiss Tibi, Kováts Gergő, Lábas Viki, Lovasi András, Majorosi Marianna, Paár Julianna, Pál István „Szalonna“, Presser Gábor, Szabó Attila, Szabó Balázs és Takács Dorina.

Az Akkord mások mellett azt vizsgálja, hogy a zenészek hogyan, mikor találkoztak a népzenével, táncházzal és miképp hatott a népzene a művészetükre. A film beszél a népzene funkciójáról, hatásáról és a népzene szerepének változásáról az évtizedek során. A számtalan példa között Bródy János felidézi az Átkozott féltékenység című dal születését és az Illés népzenei vonatkozásait; Presser Gábor beszél a népzenéhez való vonzódásáról; a Csík zenekar és Kiss Tibi a Most múlik pontosan című dal formálódásáról, a Csík zenekar és Lovasi András pedig a közös zenélésükről is mesél.

19.30: Ki hitte volna?, francia vígjáték

Egy gazdag arisztokrata család lánya és egy Peugeot-kereskedő fia házasodni készül. A két család nem is állhatna távolabb egymástól, és különösen a lány szülei nézik rossz szemmel az esküvőt. A szülők bemutatásakor a fiatalok meglepetéssel készülnek: mindenkinek készíttetnek egy DNS tesztet, amiben megtalálható valamennyi szülő származása. Az eredmények mindenkit megdöbbentenek, s alaposan megzavarják az egyébként sem nyugodt ismerkedést. Az elszabaduló indulatokban a válogatott tréfák mellett változatos sértegetésekkel illetik egymást az összezavarodott örömszülők, és senki nem tudja tovább magában tartani a másikról alkotott véleményét.

A Ki hitte volna? a legjobb francia vígjátéki hagyományokat követi. A főszerepben Christian Clavier látható, aki a kortárs francia vígjáték legnagyobb és legsikeresebb alakja. Olyan filmeket vitt sikerre, mint a Bazi nagy francia lagzik-filmek, a Jöttünk, láttunk, visszamennénk-sorozat, az Asterix és Obelix-filmek, vagy a Családi vakáció – Irány Ibiza! Mellette szerepel a filmben Didier Bourdon (Vadászidény, Alibi.com 2, Bor, mámor, Provence) és Sylvie Testud (Piaf, Lourdes, Sóhajok, Tokiói tortúra) is.